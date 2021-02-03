Отправлено: - 18:32

abaika95:

Россия в случаи победы продержись она ещё год забирали бы себе почти всю восточную Турцию Оккупировала бы Болгарию и часть австровенгенрских земель со славянским населением Но Ленин и Ко решили иначе

[Исправлено: Janus, 03.02.2021 - 18:33]

Цитата:Вот только февральская революция все это подорвала, а не Ленин. Просто многие из промышленников и финансистов решили хапнуть все и потеряли все в итоге.Февральской революции не было если бы ее не поддержали военные, которые устроили бучу во время войны.