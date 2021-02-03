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≡ Суд отправил Алексея Навального в колонию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40853
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 09:18
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2 февраля Симоновский районный суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года.
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
78
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 18:32
#60
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Цитата:
abaika95:
Россия в случаи победы продержись она ещё год забирали бы себе почти всю восточную Турцию Оккупировала бы Болгарию и часть австровенгенрских земель со славянским населением Но Ленин и Ко решили иначе

Вот только февральская революция все это подорвала, а не Ленин. Просто многие из промышленников и финансистов решили хапнуть все и потеряли все в итоге.
Февральской революции не было если бы ее не поддержали военные, которые устроили бучу во время войны.

[Исправлено: Janus, 03.02.2021 - 18:33]
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