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Суд отправил Алексея Навального в колонию
Суд отправил Алексея Навального в колонию
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40853
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 09:18
2 февраля Симоновский районный суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10816
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 12:41
Цитата:
да уже освобожден.
вчера вечером еще.
не волнуйтесь.
от статуса свободного человека.
новая должность- зек в колонии.
новую фамилию присвоят по месту новой работы.
какую- могу только предположить...
ПолиграфЪ Боярышников:
Алексей Навальный должно быть немедленно освобожден.
Алексей Навальный должно быть немедленно освобожден.
да уже освобожден.
вчера вечером еще.
не волнуйтесь.
от статуса свободного человека.
новая должность- зек в колонии.
новую фамилию присвоят по месту новой работы.
какую- могу только предположить...
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 12:43
Цитата:
alex_60:
от статуса свободного человека.
от статуса свободного человека.
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 12:44
Цитата:
Это еще нормально. Можно было написать 100500 журналистов. Поскромничал Полиграф Полиграфыч)
Janus:
И где цифра про 50 журналистов, от дождя или радио свобода.
И где цифра про 50 журналистов, от дождя или радио свобода.
Это еще нормально. Можно было написать 100500 журналистов. Поскромничал Полиграф Полиграфыч)
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 18
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 13:10
Цитата:
он просто думал, что всё будет как обычно, но оказалось, что ошибся) а в колонии посланные его "друзьями-товарищами" люди отправят его отдыхать насовсем, после чего он станет святым мучеником, убиенным властями и будет причина продолжать беспорядки на новом уровне)
ПолиграфЪ Боярышников:
Решение Навального вернуться было смелым и достойным мужчине поступком!
Решение Навального вернуться было смелым и достойным мужчине поступком!
он просто думал, что всё будет как обычно, но оказалось, что ошибся) а в колонии посланные его "друзьями-товарищами" люди отправят его отдыхать насовсем, после чего он станет святым мучеником, убиенным властями и будет причина продолжать беспорядки на новом уровне)
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 14:24
Если однажды Россия станет настоящей демократической, а не притворно- обнуленной, в тот же день выпустят Навального и признают мучеником совести. А пока как ни обсуждайте, пока присутствуют олигархат бандитский, руководству страны надо держать лицо и соответственно отвечать вызовам времени
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 14:35
Цитата:
А назови ка нам настоящие демократические страны. США - олигархат. В правительстве и руководстве не представители народа, а представители финансовой верхушки. В Европе тоже самое. Настоящей демократии, как ее описывают нет нигде, и не было. Не нужно быть таким наивным. А Навальный будет сидеть, а если выйдет про него просто забудут. Где ярые демократы и борцы за свободу в 90-х, приспешники ельцина, кто их помнит. Тоже будет и Олошей.
сайлау курманов:
Если однажды Россия станет настоящей демократической, а не притворно- обнуленной
Если однажды Россия станет настоящей демократической, а не притворно- обнуленной
А назови ка нам настоящие демократические страны. США - олигархат. В правительстве и руководстве не представители народа, а представители финансовой верхушки. В Европе тоже самое. Настоящей демократии, как ее описывают нет нигде, и не было. Не нужно быть таким наивным. А Навальный будет сидеть, а если выйдет про него просто забудут. Где ярые демократы и борцы за свободу в 90-х, приспешники ельцина, кто их помнит. Тоже будет и Олошей.
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 14:59
Цитата:
Это как пример вашего кумира он же предатель так в чем разница между им и навальным?)
Цитата:
Понятно значит Россиянин) как всегда
Цитата:
В канашках и дорогах не спец так эти темы с вами обсуждать не буду)
И так аргументируйте почему Ленин не предатель? Или не разбираетесь?)
Цитата:
После февральской революции Ленин был в оппозиции временному правительству и ничего не предотвращал а на пеньке сидя в Финляндии выводил тезис что война с немцем это плохо, нужен мир! Представьте если бы в ВОВ появился бы человек который утверждал что надо заключать мир и начинать гражданскую войну против власти?) А хотя был такой человек и этими человеком Был ВласовЦитата:
Ну так он и разрушил страну сначала до основания потерял при этом Польшу и Финляндию,а Троцкий как председатель ревовоенсовета и нарком по военным и морским делам собрал страну воедино за что и был убит ледорубом) не понравилось Сталину что лавры собирателя земель отдают Еврею
гражданин СССР:
Мы здесь не Ленина с бомбой обсуждаем, а навального
Мы здесь не Ленина с бомбой обсуждаем, а навального
Это как пример вашего кумира он же предатель так в чем разница между им и навальным?)
Цитата:
гражданин СССР:
Я не обязан отчитываться перед Абайками о своем гражданстве, это мое личное дело
Я не обязан отчитываться перед Абайками о своем гражданстве, это мое личное дело
Понятно значит Россиянин) как всегда
Цитата:
гражданин СССР:
И не считайте себя специалистом по всем вопросам - очень глупо выглядите
И не считайте себя специалистом по всем вопросам - очень глупо выглядите
В канашках и дорогах не спец так эти темы с вами обсуждать не буду)
И так аргументируйте почему Ленин не предатель? Или не разбираетесь?)
Цитата:
Janus:
С другой стороны он предотвратил распад государства после февральской революции
С другой стороны он предотвратил распад государства после февральской революции
После февральской революции Ленин был в оппозиции временному правительству и ничего не предотвращал а на пеньке сидя в Финляндии выводил тезис что война с немцем это плохо, нужен мир! Представьте если бы в ВОВ появился бы человек который утверждал что надо заключать мир и начинать гражданскую войну против власти?) А хотя был такой человек и этими человеком Был ВласовЦитата:
Janus:
Если бы не Ленин, то России как государства уже бы не было. А были бы протектораты западных стан и мелкие княжества.
Если бы не Ленин, то России как государства уже бы не было. А были бы протектораты западных стан и мелкие княжества.
Ну так он и разрушил страну сначала до основания потерял при этом Польшу и Финляндию,а Троцкий как председатель ревовоенсовета и нарком по военным и морским делам собрал страну воедино за что и был убит ледорубом) не понравилось Сталину что лавры собирателя земель отдают Еврею
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 17:26
Цитата:
Да вот только временное правительство довело страну и армию до возможного восстания. Именно они свергли царя, и начали проводить либеральные реформы, развалили экономику и дисциплину в армии. Ленин пришел уже на фоне барадака который они устроили. Вы думаете Антанта если бы победила в гражданской войне позволила бы России сохранить территории. Они уже разделили Россию межу собой, посмотрите историю. Потому многие военачальники царской армии, несмотря на дворянство, воевали за Красную армию. Брусилов например.
abaika95:
Ну так он и разрушил страну сначала до основания потерял при этом Польшу и Финляндию
Ну так он и разрушил страну сначала до основания потерял при этом Польшу и Финляндию
Да вот только временное правительство довело страну и армию до возможного восстания. Именно они свергли царя, и начали проводить либеральные реформы, развалили экономику и дисциплину в армии. Ленин пришел уже на фоне барадака который они устроили. Вы думаете Антанта если бы победила в гражданской войне позволила бы России сохранить территории. Они уже разделили Россию межу собой, посмотрите историю. Потому многие военачальники царской армии, несмотря на дворянство, воевали за Красную армию. Брусилов например.
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 17:57
А назови ка нам настоящие
Ясный пень что бедняки не создадут партию голодранцев, однако кто бы ни был у руля, тот должен прийти из конкурентной среды, она будет сдерживающим фактором любого деяния
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 18:10
Цитата:
Дисциплина и экономика уже при царе была подорвана иначе не произошло бы февральской революции с первым требованием "хлеба"!
Цитата:
У них был бардак а он превратил его в кровавую гражданскую войну,незнаю что лучше ?)
Цитата:
Открою секрет любая страна уже поделена на зоны в случае чего которые нужно оккупировать,это зоны влияния называется и стратегические интересы) весёлый случай произошел на мирной конференции после окончания русско турецкой войны 1877 года,где при обсуждении раздела завоевваных земель Османской империи дипломат от России князь Горчаков по ошибке выложил вместо "публичной" карты раздела,карту секретную где были обозначены настоящие цели продвижения и интересы России в Турции,и несколько минут князь и британский дипломат рассматривали эту карту пока у Горчакова глаза на лоб не полезли)) страшная ошибка....
Цитата:
А может потмоучто большевики брали в заложники семьи офицеров и генералов? Не будешь воевать за нас то мы убьем твоих жену и детей
Но Брусилов и несколько царских офицеров идейные а были и те кто переметнулся потом в стан белых,как семью отбивал
Janus:
Да вот только временное правительство довело страну и армию до возможного восстания. Именно они свергли царя, и начали проводить либеральные реформы, развалили экономику и дисциплину в армии.
Да вот только временное правительство довело страну и армию до возможного восстания. Именно они свергли царя, и начали проводить либеральные реформы, развалили экономику и дисциплину в армии.
Дисциплина и экономика уже при царе была подорвана иначе не произошло бы февральской революции с первым требованием "хлеба"!
Цитата:
Janus:
Ленин пришел уже на фоне барадака который они устроили.
Ленин пришел уже на фоне барадака который они устроили.
У них был бардак а он превратил его в кровавую гражданскую войну,незнаю что лучше ?)
Цитата:
Janus:
Вы думаете Антанта если бы победила в гражданской войне позволила бы России сохранить территории. Они уже разделили Россию межу собой, посмотрите историю
Вы думаете Антанта если бы победила в гражданской войне позволила бы России сохранить территории. Они уже разделили Россию межу собой, посмотрите историю
Открою секрет любая страна уже поделена на зоны в случае чего которые нужно оккупировать,это зоны влияния называется и стратегические интересы) весёлый случай произошел на мирной конференции после окончания русско турецкой войны 1877 года,где при обсуждении раздела завоевваных земель Османской империи дипломат от России князь Горчаков по ошибке выложил вместо "публичной" карты раздела,карту секретную где были обозначены настоящие цели продвижения и интересы России в Турции,и несколько минут князь и британский дипломат рассматривали эту карту пока у Горчакова глаза на лоб не полезли)) страшная ошибка....
Цитата:
Janus:
Потому многие военачальники царской армии, несмотря на дворянство, воевали за Красную армию. Брусилов например.
Потому многие военачальники царской армии, несмотря на дворянство, воевали за Красную армию. Брусилов например.
А может потмоучто большевики брали в заложники семьи офицеров и генералов? Не будешь воевать за нас то мы убьем твоих жену и детей
Но Брусилов и несколько царских офицеров идейные а были и те кто переметнулся потом в стан белых,как семью отбивал
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 18:16
Цитата:
И да позволила бы сохранить территории, небыло предпосылок запрещать что-то России это был важнейший союзник в то время для Англии
Россия в случаи победы продержись она ещё год забирали бы себе почти всю восточную Турцию
Оккупировала бы Болгарию и часть австровенгенрских земель со славянским населением
Но Ленин и Ко решили иначе
Janus:
. Вы думаете Антанта если бы победила в гражданской войне позволила бы России сохранить территории. Они уже разделили Россию межу собой, посмотрите историю
. Вы думаете Антанта если бы победила в гражданской войне позволила бы России сохранить территории. Они уже разделили Россию межу собой, посмотрите историю
И да позволила бы сохранить территории, небыло предпосылок запрещать что-то России это был важнейший союзник в то время для Англии
Россия в случаи победы продержись она ещё год забирали бы себе почти всю восточную Турцию
Оккупировала бы Болгарию и часть австровенгенрских земель со славянским населением
Но Ленин и Ко решили иначе
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 18:17
Комментарий проходит проверку.
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 18:20
Комментарий проходит проверку.
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 18:23
Цитата:
Да но вот только сын Брусилова воевал в Красной армии. Цитата:
А временное правительство это еще усугубило
Цитата:
Вот только почему то большая часть населения пошла за Советской властью а не белой армии. Пример Колчака, кстати который отметился в Костанайской области, который не мог набрать здесь добровольцев в армию. Например, после освобождения Челябинска 80 000 чел пошло добровольцами в Красную армию. Это говорит о том что гражданская война это ответ на поведение элиты временного правительства Цитата:
Россия с Турцией (Византией) воевала всегда, это древний враг. Очень древний, и отвоевание Константинополя и освобождение проливов всегда было целью России (Руси). А вот что забыли англичате и американцы в России вопрос.
abaika95:
А может потому что большевики брали в заложники семьи офицеров и генералов
А может потому что большевики брали в заложники семьи офицеров и генералов
Да но вот только сын Брусилова воевал в Красной армии. Цитата:
abaika95:
Дисциплина и экономика уже при царе была подорвана иначе не произошло бы февральской революции с первым требованием "хлеба
Дисциплина и экономика уже при царе была подорвана иначе не произошло бы февральской революции с первым требованием "хлеба
А временное правительство это еще усугубило
Цитата:
abaika95:
У них был бардак а он превратил его в кровавую гражданскую войну
У них был бардак а он превратил его в кровавую гражданскую войну
Вот только почему то большая часть населения пошла за Советской властью а не белой армии. Пример Колчака, кстати который отметился в Костанайской области, который не мог набрать здесь добровольцев в армию. Например, после освобождения Челябинска 80 000 чел пошло добровольцами в Красную армию. Это говорит о том что гражданская война это ответ на поведение элиты временного правительства Цитата:
abaika95:
1877 года,где при обсуждении раздела завоевваных земель Османской империи дипломат от России князь Горчаков по ошибке выложил вместо "публичной" карты раздела, карту секретную где были обозначены настоящие цели продвижения и интересы России в Турции
1877 года,где при обсуждении раздела завоевваных земель Османской империи дипломат от России князь Горчаков по ошибке выложил вместо "публичной" карты раздела, карту секретную где были обозначены настоящие цели продвижения и интересы России в Турции
Россия с Турцией (Византией) воевала всегда, это древний враг. Очень древний, и отвоевание Константинополя и освобождение проливов всегда было целью России (Руси). А вот что забыли англичате и американцы в России вопрос.
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 18:26
Комментарий проходит проверку.
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