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≡ Суд отправил Алексея Навального в колонию
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40852
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 09:18
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2 февраля Симоновский районный суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10805
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 12:41
#45
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Алексей Навальный должно быть немедленно освобожден.


да уже освобожден.
вчера вечером еще.
не волнуйтесь.
от статуса свободного человека.
новая должность- зек в колонии.
новую фамилию присвоят по месту новой работы.
какую- могу только предположить...
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
75
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 12:43
#46
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Цитата:
alex_60:
от статуса свободного человека.

:-)
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г
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
33
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 12:44
#47
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Цитата:
Janus:
И где цифра про 50 журналистов, от дождя или радио свобода.

Это еще нормально. Можно было написать 100500 журналистов. Поскромничал Полиграф Полиграфыч)
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lavprof
§ lavprof
(Пользователи)
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
18
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 13:10
#48
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Решение Навального вернуться было смелым и достойным мужчине поступком!


он просто думал, что всё будет как обычно, но оказалось, что ошибся) а в колонии посланные его "друзьями-товарищами" люди отправят его отдыхать насовсем, после чего он станет святым мучеником, убиенным властями и будет причина продолжать беспорядки на новом уровне)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4446
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 14:24
#49
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Если однажды Россия станет настоящей демократической, а не притворно- обнуленной, в тот же день выпустят Навального и признают мучеником совести. А пока как ни обсуждайте, пока присутствуют олигархат бандитский, руководству страны надо держать лицо и соответственно отвечать вызовам времени
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
75
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 14:35
#50
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Цитата:
сайлау курманов:
Если однажды Россия станет настоящей демократической, а не притворно- обнуленной

А назови ка нам настоящие демократические страны. США - олигархат. В правительстве и руководстве не представители народа, а представители финансовой верхушки. В Европе тоже самое. Настоящей демократии, как ее описывают нет нигде, и не было. Не нужно быть таким наивным. А Навальный будет сидеть, а если выйдет про него просто забудут. Где ярые демократы и борцы за свободу в 90-х, приспешники ельцина, кто их помнит. Тоже будет и Олошей.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6838
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 14:59
#51
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Цитата:
гражданин СССР:
Мы здесь не Ленина с бомбой обсуждаем, а навального

Это как пример вашего кумира он же предатель так в чем разница между им и навальным?)
Цитата:
гражданин СССР:
Я не обязан отчитываться перед Абайками о своем гражданстве, это мое личное дело

Понятно значит Россиянин) как всегда
Цитата:
гражданин СССР:
И не считайте себя специалистом по всем вопросам - очень глупо выглядите

В канашках и дорогах не спец так эти темы с вами обсуждать не буду)
И так аргументируйте почему Ленин не предатель? Или не разбираетесь?)
Цитата:
Janus:
С другой стороны он предотвратил распад государства после февральской революции

После февральской революции Ленин был в оппозиции временному правительству и ничего не предотвращал а на пеньке сидя в Финляндии выводил тезис что война с немцем это плохо, нужен мир! Представьте если бы в ВОВ появился бы человек который утверждал что надо заключать мир и начинать гражданскую войну против власти?) А хотя был такой человек и этими человеком Был ВласовЦитата:
Janus:
Если бы не Ленин, то России как государства уже бы не было. А были бы протектораты западных стан и мелкие княжества.

Ну так он и разрушил страну сначала до основания потерял при этом Польшу и Финляндию,а Троцкий как председатель ревовоенсовета и нарком по военным и морским делам собрал страну воедино за что и был убит ледорубом) не понравилось Сталину что лавры собирателя земель отдают Еврею
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