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Суд отправил Алексея Навального в колонию
Суд отправил Алексея Навального в колонию
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40852
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 09:18
2 февраля Симоновский районный суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10805
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 12:41
Цитата:
да уже освобожден.
вчера вечером еще.
не волнуйтесь.
от статуса свободного человека.
новая должность- зек в колонии.
новую фамилию присвоят по месту новой работы.
какую- могу только предположить...
ПолиграфЪ Боярышников:
Алексей Навальный должно быть немедленно освобожден.
Алексей Навальный должно быть немедленно освобожден.
да уже освобожден.
вчера вечером еще.
не волнуйтесь.
от статуса свободного человека.
новая должность- зек в колонии.
новую фамилию присвоят по месту новой работы.
какую- могу только предположить...
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 12:43
Цитата:
alex_60:
от статуса свободного человека.
от статуса свободного человека.
г
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 33
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 12:44
Цитата:
Это еще нормально. Можно было написать 100500 журналистов. Поскромничал Полиграф Полиграфыч)
Janus:
И где цифра про 50 журналистов, от дождя или радио свобода.
И где цифра про 50 журналистов, от дождя или радио свобода.
Это еще нормально. Можно было написать 100500 журналистов. Поскромничал Полиграф Полиграфыч)
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 18
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 13:10
Цитата:
он просто думал, что всё будет как обычно, но оказалось, что ошибся) а в колонии посланные его "друзьями-товарищами" люди отправят его отдыхать насовсем, после чего он станет святым мучеником, убиенным властями и будет причина продолжать беспорядки на новом уровне)
ПолиграфЪ Боярышников:
Решение Навального вернуться было смелым и достойным мужчине поступком!
Решение Навального вернуться было смелым и достойным мужчине поступком!
он просто думал, что всё будет как обычно, но оказалось, что ошибся) а в колонии посланные его "друзьями-товарищами" люди отправят его отдыхать насовсем, после чего он станет святым мучеником, убиенным властями и будет причина продолжать беспорядки на новом уровне)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4446
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 14:24
Если однажды Россия станет настоящей демократической, а не притворно- обнуленной, в тот же день выпустят Навального и признают мучеником совести. А пока как ни обсуждайте, пока присутствуют олигархат бандитский, руководству страны надо держать лицо и соответственно отвечать вызовам времени
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 14:35
Цитата:
А назови ка нам настоящие демократические страны. США - олигархат. В правительстве и руководстве не представители народа, а представители финансовой верхушки. В Европе тоже самое. Настоящей демократии, как ее описывают нет нигде, и не было. Не нужно быть таким наивным. А Навальный будет сидеть, а если выйдет про него просто забудут. Где ярые демократы и борцы за свободу в 90-х, приспешники ельцина, кто их помнит. Тоже будет и Олошей.
сайлау курманов:
Если однажды Россия станет настоящей демократической, а не притворно- обнуленной
Если однажды Россия станет настоящей демократической, а не притворно- обнуленной
А назови ка нам настоящие демократические страны. США - олигархат. В правительстве и руководстве не представители народа, а представители финансовой верхушки. В Европе тоже самое. Настоящей демократии, как ее описывают нет нигде, и не было. Не нужно быть таким наивным. А Навальный будет сидеть, а если выйдет про него просто забудут. Где ярые демократы и борцы за свободу в 90-х, приспешники ельцина, кто их помнит. Тоже будет и Олошей.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6838
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 14:59
Цитата:
Это как пример вашего кумира он же предатель так в чем разница между им и навальным?)
Цитата:
Понятно значит Россиянин) как всегда
Цитата:
В канашках и дорогах не спец так эти темы с вами обсуждать не буду)
И так аргументируйте почему Ленин не предатель? Или не разбираетесь?)
Цитата:
После февральской революции Ленин был в оппозиции временному правительству и ничего не предотвращал а на пеньке сидя в Финляндии выводил тезис что война с немцем это плохо, нужен мир! Представьте если бы в ВОВ появился бы человек который утверждал что надо заключать мир и начинать гражданскую войну против власти?) А хотя был такой человек и этими человеком Был ВласовЦитата:
Ну так он и разрушил страну сначала до основания потерял при этом Польшу и Финляндию,а Троцкий как председатель ревовоенсовета и нарком по военным и морским делам собрал страну воедино за что и был убит ледорубом) не понравилось Сталину что лавры собирателя земель отдают Еврею
гражданин СССР:
Мы здесь не Ленина с бомбой обсуждаем, а навального
Мы здесь не Ленина с бомбой обсуждаем, а навального
Это как пример вашего кумира он же предатель так в чем разница между им и навальным?)
Цитата:
гражданин СССР:
Я не обязан отчитываться перед Абайками о своем гражданстве, это мое личное дело
Я не обязан отчитываться перед Абайками о своем гражданстве, это мое личное дело
Понятно значит Россиянин) как всегда
Цитата:
гражданин СССР:
И не считайте себя специалистом по всем вопросам - очень глупо выглядите
И не считайте себя специалистом по всем вопросам - очень глупо выглядите
В канашках и дорогах не спец так эти темы с вами обсуждать не буду)
И так аргументируйте почему Ленин не предатель? Или не разбираетесь?)
Цитата:
Janus:
С другой стороны он предотвратил распад государства после февральской революции
С другой стороны он предотвратил распад государства после февральской революции
После февральской революции Ленин был в оппозиции временному правительству и ничего не предотвращал а на пеньке сидя в Финляндии выводил тезис что война с немцем это плохо, нужен мир! Представьте если бы в ВОВ появился бы человек который утверждал что надо заключать мир и начинать гражданскую войну против власти?) А хотя был такой человек и этими человеком Был ВласовЦитата:
Janus:
Если бы не Ленин, то России как государства уже бы не было. А были бы протектораты западных стан и мелкие княжества.
Если бы не Ленин, то России как государства уже бы не было. А были бы протектораты западных стан и мелкие княжества.
Ну так он и разрушил страну сначала до основания потерял при этом Польшу и Финляндию,а Троцкий как председатель ревовоенсовета и нарком по военным и морским делам собрал страну воедино за что и был убит ледорубом) не понравилось Сталину что лавры собирателя земель отдают Еврею
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