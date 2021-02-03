Отправлено: - 15:01

drakon:

Я и смотрю, на вас, жителей Казахстана, заткнули свои Языки в п...у.

Цитата:Ну так у нас же большинство фанатов жёсткой власти как и ты кстати,кто поощряет действия репрессивных мер,кто поощряет когда недовольных бьют ногой в живот,так что радуйся с языком своим)