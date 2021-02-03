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≡ Главного редактора "Уральской недели" полиция забрала из "пробки" по дороге в Атырау. Сразу после этого трассу открыли
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40852
Главного редактора "Уральской недели" полиция забрала из "пробки" по дороге в Атырау. Сразу после этого трассу открыли
Отправлено: 03.02.21 - 14:25
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Микроавтобус с полицейскими приехал за ним в очередь из автомобилей на Атырауской трассе, где сегодня полиция не пропускала водителей из-за якобы погодных условий.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21046
Re: Главного редактора "Уральской недели" полиция...
Отправлено: 03.02.21 - 14:25
#1
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Свободу, Л.Ахмедьярову!!!... :-o :-o :-o :-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6838
Re: Главного редактора "Уральской недели" полиция...
Отправлено: 03.02.21 - 14:27
#2
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Цитата:
drakon:
Свободу, Л.Ахмедьярову

И навальному тоже!!! Или нет? Или одному свободу а другой агент госдепа?)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21046
Главного редактора "Уральской недели" полиция забрала из "пробки" по дороге в Атырау. Сразу после этого трассу открыли
Отправлено: 03.02.21 - 14:43
#3
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Цитата:
abaika95:
Или нет?

С Навальным, пусть Путин-
разбирается... :-o
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21046
Re: Главного редактора "Уральской недели" полиция...
Отправлено: 03.02.21 - 14:45
#4
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Свободу, Казахстанскому - журналисту... :-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6838
Re: Главного редактора "Уральской недели" полиция...
Отправлено: 03.02.21 - 14:48
#5
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Цитата:
drakon:
С Навальным, пусть Путин- разбирается

Ну а с нашим Токаев разберётся ты тут тогда причем житель Германии?)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21046
Главного редактора "Уральской недели" полиция забрала из "пробки" по дороге в Атырау. Сразу после этого трассу открыли
Отправлено: 03.02.21 - 14:52
#6
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Цитата:
abaika95:
ты тут тогда причем житель Германии?)

Я и смотрю, на вас, жителей Казахстана,
заткнули свои Языки в п...у... 8-) ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6838
Re: Главного редактора "Уральской недели" полиция...
Отправлено: 03.02.21 - 15:01
#7
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Цитата:
drakon:
Я и смотрю, на вас, жителей Казахстана, заткнули свои Языки в п...у.

Ну так у нас же большинство фанатов жёсткой власти как и ты кстати,кто поощряет действия репрессивных мер,кто поощряет когда недовольных бьют ногой в живот,так что радуйся с языком своим)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21046
Главного редактора "Уральской недели" полиция забрала из "пробки" по дороге в Атырау. Сразу после этого трассу открыли
Отправлено: 03.02.21 - 15:06
#8
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Свободу, всем, осужденным,
Журналистам, Казахстана!!!... :-o
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2164
Re: Главного редактора "Уральской недели" полиция...
Отправлено: 03.02.21 - 15:21
#9
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Цитата:
drakon:
заткнули свои Языки в п...у...


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