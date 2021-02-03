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≡ Использование приложения, маркирующего казахстанцев по цветам в зависимости от ковид-статуса, будет добровольным
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40852
Использование приложения, маркирующего казахстанцев по цветам в зависимости от ковид-статуса, будет добровольным
Отправлено: 03.02.21 - 13:36
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Если у посетителя отсутствует смартфон или не установлено приложение, определить статус смогут сотрудники заведения по его ИИН или штрих-коду удостоверения личности. То есть работник заведения может зафиксировать вход посетителя, введя его ИИН.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21046
Re: Использование приложения, маркирующего казахстанцев по...
Отправлено: 03.02.21 - 13:36
#1
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А где я возьму ИИН?
Делите уже, на чёрных и белых... :lol: ;-)
Профайл
D
§ Didos
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.12
Сообщений:
29
Re: Использование приложения, маркирующего казахстанцев по...
Отправлено: 03.02.21 - 14:04
#2
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В марте в кафешке сидят 80% школота. Как будут проверять тех у кого нет удостоверения? Кто проверит правильность ИИН школьника (ведь он может соврать сказать ИИН болеющего)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7194
Re: Использование приложения, маркирующего казахстанцев по...
Отправлено: 03.02.21 - 14:11
#3
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Возникает один, но главный вопрос: И НА Х...Я ЭТО ВСЁ ?
Если можно не скачивать и не давать согласие?
Или без проверки не пустят в кафешку и торговый центр? Ну это же изначально НЕ ИСПОЛНИМО!
Бизнес, который итак задыхается будет отфутболивать клиентов по каким-то наспех и криво сделанным базам?
Хотя я понял, зачем... Рейды карательных отрядов выйдут на новый уровень... Они будут отслеживать красных, желтых, голубых...Прям не работа, а игра в покемонов
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6838
Использование приложения, маркирующего казахстанцев по цветам в зависимости от ковид-статуса, будет добровольным
Отправлено: 03.02.21 - 14:26
#4
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Цитата:
drakon:
А где я возьму ИИН? Делите уже, на чёрных и белых

Тебе в Германии зачем?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21046
Использование приложения, маркирующего казахстанцев по цветам в зависимости от ковид-статуса, будет добровольным
Отправлено: 03.02.21 - 14:40
#5
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Цитата:
abaika95:
Тебе в Германии зачем?

Мне никто, не может - запретить,
приехать в Казахстан!... :lol: :oops:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6838
Re: Использование приложения, маркирующего казахстанцев по...
Отправлено: 03.02.21 - 14:49
#6
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Цитата:
drakon:
Мне никто, не может - запретить, приехать в Казахстан!.

Заболеешь запретят
И ещё пендаля отвесят зачем приехал заражённый?)
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