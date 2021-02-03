Отправлено: - 14:11

Возникает один, но главный вопрос: И НА Х...Я ЭТО ВСЁ ?Если можно не скачивать и не давать согласие?Или без проверки не пустят в кафешку и торговый центр? Ну это же изначально НЕ ИСПОЛНИМО!Бизнес, который итак задыхается будет отфутболивать клиентов по каким-то наспех и криво сделанным базам?Хотя я понял, зачем... Рейды карательных отрядов выйдут на новый уровень... Они будут отслеживать красных, желтых, голубых...Прям не работа, а игра в покемонов