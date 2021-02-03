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Использование приложения, маркирующего казахстанцев по цветам в зависимости от ковид-статуса, будет добровольным
Использование приложения, маркирующего казахстанцев по цветам в зависимости от ковид-статуса, будет добровольным
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