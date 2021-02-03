Отправлено: - 14:59

гражданин СССР:

Мы здесь не Ленина с бомбой обсуждаем, а навального

гражданин СССР:

Я не обязан отчитываться перед Абайками о своем гражданстве, это мое личное дело

гражданин СССР:

И не считайте себя специалистом по всем вопросам - очень глупо выглядите

Janus:

С другой стороны он предотвратил распад государства после февральской революции

Janus:

Если бы не Ленин, то России как государства уже бы не было. А были бы протектораты западных стан и мелкие княжества.

Цитата:Это как пример вашего кумира он же предатель так в чем разница между им и навальным?)Цитата:Понятно значит Россиянин) как всегдаЦитата:В канашках и дорогах не спец так эти темы с вами обсуждать не буду)И так аргументируйте почему Ленин не предатель? Или не разбираетесь?)Цитата:После февральской революции Ленин был в оппозиции временному правительству и ничего не предотвращал а на пеньке сидя в Финляндии выводил тезис что война с немцем это плохо, нужен мир! Представьте если бы в ВОВ появился бы человек который утверждал что надо заключать мир и начинать гражданскую войну против власти?) А хотя был такой человек и этими человеком Был ВласовЦитата:Ну так он и разрушил страну сначала до основания потерял при этом Польшу и Финляндию,а Троцкий как председатель ревовоенсовета и нарком по военным и морским делам собрал страну воедино за что и был убит ледорубом) не понравилось Сталину что лавры собирателя земель отдают Еврею