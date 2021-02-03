Отправлено: - 11:34

abaika95:

Ну по сути Путину повезло встать у власти когда нефть подорожала, и он просто купил Чечню)

Цитата:Никто не знает что дальше. Но точно понятно что страны которые в будущем захотят выжить, будут уходить от демократии или к диктатуре или к монархии. Наступающее время требует быстрых решения, а не месячной болтовни в парламентах.Я всегда удивляюсь над противниками Путина, они ждут когда он уйдет. А с чего они взяли что после придёт типаж вроде Ельцина, а не Сталина. Кризисные время требую сильных личностей, а не тряпок в виде Навального.