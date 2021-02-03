Прогноз на 5 дней
небольшой снег0°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 100% влажность
  • З, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Суд отправил Алексея Навального в колонию
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40849
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 09:18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 февраля Симоновский районный суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года.
Читать новость

Janus
* Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
71
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 11:34
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну по сути Путину повезло встать у власти когда нефть подорожала, и он просто купил Чечню)

Никто не знает что дальше. Но точно понятно что страны которые в будущем захотят выжить, будут уходить от демократии или к диктатуре или к монархии. Наступающее время требует быстрых решения, а не месячной болтовни в парламентах.
Я всегда удивляюсь над противниками Путина, они ждут когда он уйдет. А с чего они взяли что после придёт типаж вроде Ельцина, а не Сталина. Кризисные время требую сильных личностей, а не тряпок в виде Навального.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
92
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 11:40
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посольство США в Москве видело просьбу "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, включен в РФ в список иноагентов) ввести санкции против ряда российских высокопоставленных лиц, сообщили "Интерфаксу" в американской дипмиссии. Там уточнили, что видели письмо онлайн и в СМИ. Так в посольстве ответили на вопрос агентства, удалось ли американской стороне ознакомиться с данной просьбой ФБК. Ранее стало известно, что ФБК призвал президента США Джо Байдена ввести санкции, по меньшей мере, "против восьми высокопоставленных российских представителей". В письме на имя Байдена ФБК представил и более широкий список из 35 человек, но восемь из них находятся в "приоритетном шорт-листе". Семь человек из этих 35 уже находятся под американскими санкциями. В письме, копию которого получил канал CNN, в "приоритетный шорт-лист" попал среди других российский миллиардер Роман Абрамович. В этом списке также министр здравоохранения России Михаил Мурашко, которого ФБК обвиняет в том, что он якобы "покрывал отравление Навального" и "препятствовал усилиям" по эвакуации российского оппозиционера Алексей Навального в Германию для лечения. "Письмо адресовано президенту Соединенных Штатов - самой могущественной страны. Они имеют историю введения санкций против людей, вовлеченных в коррупцию. Если кто-то и может что-то сделать, так это США", - сказал телеканалу CNN подписавший письмо исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
92
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 11:47
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жизнь всё расставит на свой места после того когда обнулённый отдуплиться!
Профайл
г
* гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
31
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 11:56
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Посольство США в Москве видело просьбу "Фонда борьбы с коррупцией"

А кто такие США? И на каком основании они вмешиваются во внутренние дела других стран? Вот Вам и доказательства измены Родине Навальным. А американцам лучше в зеркало почаще смотреть
Профайл
г
* гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
31
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 11:58
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Жизнь всё расставит на свой места после того когда обнулённый отдуплиться!

Вы можете выражаться русским языком? А то не понятно какой обнуленный когда-то отдуплитЬся))))
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
719
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 11:58
#35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну даже отдуплится, вам то что? Шестерка госдепа вряд ли станет первым, так что ожидания напрасны. Предателей не любят нигде
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10804
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 12:00
#36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
такая смешная ,так потеет за "настоящего мужчину".
а он и не знает.
Профайл
Janus
* Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
71
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 12:11
#37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
ни имеют историю введения санкций против людей, вовлеченных в коррупцию. Если кто-то и может что-то сделать, так это США", - сказал телеканалу CNN подписавший письмо исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков

А как там с коррупцией у Байдена...ФБК не обеспокоенно.
Профайл
Janus
* Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
71
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 12:13
#38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
обнулённый отдуплиться!

Не дождетесь. Обнуленный Навальный с большей вероятностью одуплится, с хроническим панкреатитом в тюрем или колонии это не омаров в Европе есть.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6832
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 12:23
#39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Абайка, у Вас очень странная трактовка истории. Хотелось бы знать по каким учебникам Вы все это изучали)

По разным в том числе и российским
Хотите сказать что я наврал где-то?
Аргументируйте
И даже Вроде как Путин и сам высказывал мнение что Ленин заложил бомбу под российскую государственность,так кто он если не предатель?)
Цитата:
гражданин СССР:
Вот Вам и доказательства измены Родине Навальным. А американцам лучше в зеркало почаще смотреть

Вы гражданин СССР или буржуазной России? А то как-то странно топите за "родину" которая прямо повинна в разрушении вашего отечества)
Профайл
г
* гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
31
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 12:27
#40
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Путин и сам высказывал мнение что Ленин заложил бомбу

Мы здесь не Ленина с бомбой обсуждаем, а навального. Я не обязан отчитываться перед Абайками о своем гражданстве, это мое личное дело. И не считайте себя специалистом по всем вопросам - очень глупо выглядите.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
92
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 12:30
#41
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решение Навального вернуться было смелым и достойным мужчине поступком!
Наоборот, сегодняшнее постановление судилища было чистой трусостью обнулённого перед оппозиций и не отвечала основным стандартам правосудия.
Более 50 журналистов было задержано!
Алексей Навальный должно быть немедленно освобожден.
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 66, из них зарегистрированных: 5 и гостей: 61
Зарегистрированные пользователи: 5555, Janus, гражданин СССР, ПолиграфЪ Боярышников, Iney

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS