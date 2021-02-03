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Суд отправил Алексея Навального в колонию
Суд отправил Алексея Навального в колонию
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40849
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 09:18
2 февраля Симоновский районный суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года.
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Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 11:34
Цитата:
Никто не знает что дальше. Но точно понятно что страны которые в будущем захотят выжить, будут уходить от демократии или к диктатуре или к монархии. Наступающее время требует быстрых решения, а не месячной болтовни в парламентах.
Я всегда удивляюсь над противниками Путина, они ждут когда он уйдет. А с чего они взяли что после придёт типаж вроде Ельцина, а не Сталина. Кризисные время требую сильных личностей, а не тряпок в виде Навального.
abaika95:
Ну по сути Путину повезло встать у власти когда нефть подорожала, и он просто купил Чечню)
Ну по сути Путину повезло встать у власти когда нефть подорожала, и он просто купил Чечню)
Никто не знает что дальше. Но точно понятно что страны которые в будущем захотят выжить, будут уходить от демократии или к диктатуре или к монархии. Наступающее время требует быстрых решения, а не месячной болтовни в парламентах.
Я всегда удивляюсь над противниками Путина, они ждут когда он уйдет. А с чего они взяли что после придёт типаж вроде Ельцина, а не Сталина. Кризисные время требую сильных личностей, а не тряпок в виде Навального.
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 11:40
Посольство США в Москве видело просьбу "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, включен в РФ в список иноагентов) ввести санкции против ряда российских высокопоставленных лиц, сообщили "Интерфаксу" в американской дипмиссии. Там уточнили, что видели письмо онлайн и в СМИ. Так в посольстве ответили на вопрос агентства, удалось ли американской стороне ознакомиться с данной просьбой ФБК. Ранее стало известно, что ФБК призвал президента США Джо Байдена ввести санкции, по меньшей мере, "против восьми высокопоставленных российских представителей". В письме на имя Байдена ФБК представил и более широкий список из 35 человек, но восемь из них находятся в "приоритетном шорт-листе". Семь человек из этих 35 уже находятся под американскими санкциями. В письме, копию которого получил канал CNN, в "приоритетный шорт-лист" попал среди других российский миллиардер Роман Абрамович. В этом списке также министр здравоохранения России Михаил Мурашко, которого ФБК обвиняет в том, что он якобы "покрывал отравление Навального" и "препятствовал усилиям" по эвакуации российского оппозиционера Алексей Навального в Германию для лечения. "Письмо адресовано президенту Соединенных Штатов - самой могущественной страны. Они имеют историю введения санкций против людей, вовлеченных в коррупцию. Если кто-то и может что-то сделать, так это США", - сказал телеканалу CNN подписавший письмо исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков.
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 11:47
Жизнь всё расставит на свой места после того когда обнулённый отдуплиться!
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 11:56
Цитата:
А кто такие США? И на каком основании они вмешиваются во внутренние дела других стран? Вот Вам и доказательства измены Родине Навальным. А американцам лучше в зеркало почаще смотреть
ПолиграфЪ Боярышников:
Посольство США в Москве видело просьбу "Фонда борьбы с коррупцией"
Посольство США в Москве видело просьбу "Фонда борьбы с коррупцией"
А кто такие США? И на каком основании они вмешиваются во внутренние дела других стран? Вот Вам и доказательства измены Родине Навальным. А американцам лучше в зеркало почаще смотреть
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 11:58
Цитата:
Вы можете выражаться русским языком? А то не понятно какой обнуленный когда-то отдуплитЬся))))
ПолиграфЪ Боярышников:
Жизнь всё расставит на свой места после того когда обнулённый отдуплиться!
Жизнь всё расставит на свой места после того когда обнулённый отдуплиться!
Вы можете выражаться русским языком? А то не понятно какой обнуленный когда-то отдуплитЬся))))
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 719
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 11:58
Ну даже отдуплится, вам то что? Шестерка госдепа вряд ли станет первым, так что ожидания напрасны. Предателей не любят нигде
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10804
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 12:00
такая смешная ,так потеет за "настоящего мужчину".
а он и не знает.
а он и не знает.
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 12:11
Цитата:
А как там с коррупцией у Байдена...ФБК не обеспокоенно.
ПолиграфЪ Боярышников:
ни имеют историю введения санкций против людей, вовлеченных в коррупцию. Если кто-то и может что-то сделать, так это США", - сказал телеканалу CNN подписавший письмо исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков
ни имеют историю введения санкций против людей, вовлеченных в коррупцию. Если кто-то и может что-то сделать, так это США", - сказал телеканалу CNN подписавший письмо исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков
А как там с коррупцией у Байдена...ФБК не обеспокоенно.
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 12:13
Цитата:
Не дождетесь. Обнуленный Навальный с большей вероятностью одуплится, с хроническим панкреатитом в тюрем или колонии это не омаров в Европе есть.
ПолиграфЪ Боярышников:
обнулённый отдуплиться!
обнулённый отдуплиться!
Не дождетесь. Обнуленный Навальный с большей вероятностью одуплится, с хроническим панкреатитом в тюрем или колонии это не омаров в Европе есть.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6832
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 12:23
Цитата:
По разным в том числе и российским
Хотите сказать что я наврал где-то?
Аргументируйте
И даже Вроде как Путин и сам высказывал мнение что Ленин заложил бомбу под российскую государственность,так кто он если не предатель?)
Цитата:
Вы гражданин СССР или буржуазной России? А то как-то странно топите за "родину" которая прямо повинна в разрушении вашего отечества)
Абайка, у Вас очень странная трактовка истории. Хотелось бы знать по каким учебникам Вы все это изучали)
По разным в том числе и российским
Хотите сказать что я наврал где-то?
Аргументируйте
И даже Вроде как Путин и сам высказывал мнение что Ленин заложил бомбу под российскую государственность,так кто он если не предатель?)
Цитата:
гражданин СССР:
Вот Вам и доказательства измены Родине Навальным. А американцам лучше в зеркало почаще смотреть
Вот Вам и доказательства измены Родине Навальным. А американцам лучше в зеркало почаще смотреть
Вы гражданин СССР или буржуазной России? А то как-то странно топите за "родину" которая прямо повинна в разрушении вашего отечества)
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 12:27
Цитата:
Мы здесь не Ленина с бомбой обсуждаем, а навального. Я не обязан отчитываться перед Абайками о своем гражданстве, это мое личное дело. И не считайте себя специалистом по всем вопросам - очень глупо выглядите.
abaika95:
Путин и сам высказывал мнение что Ленин заложил бомбу
Путин и сам высказывал мнение что Ленин заложил бомбу
Мы здесь не Ленина с бомбой обсуждаем, а навального. Я не обязан отчитываться перед Абайками о своем гражданстве, это мое личное дело. И не считайте себя специалистом по всем вопросам - очень глупо выглядите.
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 12:30
Решение Навального вернуться было смелым и достойным мужчине поступком!
Наоборот, сегодняшнее постановление судилища было чистой трусостью обнулённого перед оппозиций и не отвечала основным стандартам правосудия.
Более 50 журналистов было задержано!
Алексей Навальный должно быть немедленно освобожден.
Наоборот, сегодняшнее постановление судилища было чистой трусостью обнулённого перед оппозиций и не отвечала основным стандартам правосудия.
Более 50 журналистов было задержано!
Алексей Навальный должно быть немедленно освобожден.
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