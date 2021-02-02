Отправлено: - 16:13

А чтобы избежать такого впредь, надо написать заявление и отключить эту услугу

А почему не смогла оплатить проезд, объяснить вообще не смогли. А кто вообще может в городе объяснить?

Цитата:Я когда заполнял заявление на карту для ребенка не стал ставить галочку в графе смс-оповещение.9 января пошел на почту, чтобы активировать карту. Как сказали, это надо делать обязательно в кассе на почте, как и первое пополнение баланса.Кассир сказала, что много людей приходят и ругаются за такое снятие денег непонятно за что. Я сказал, что отказывался от этой услуги. На что она ответила, что на это не смотрят, ставят всем подряд...Вот такие остапы бендеры...Цитата:Как на той неделе говорил представитель Алем пей, база социальных карт еще не интегрирована в систему. Это сделают когда на брифинге объявят о начале работы системы.Я так понимаю, что только с 9 числа будет льготный проезд. А будет ли вообще?Я что-то сомневаюсь и переживаю... У пенсионеров разница то всего в 10 тн, у детей - в половину.Поэтому сегодня отправил 5 вопросов на ватцап ЖКХ города и обращение на сайте Алем пей. Жду ответа...