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≡ Ох уж эта транспортная карта, получаемая пенсионерами в АО Казпочта в городе Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40849
Ох уж эта транспортная карта, получаемая пенсионерами в АО Казпочта в городе Костанае
Отправлено: 02.02.21 - 16:13
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Моя мама - пенсионер. В ноябре 2020 года оформила транспортную карту на Казпочте. А так как за последнее время не пользовалась общественным транспортом, а сейчас возникла необходимость ездить на физиолечение (это объяснение для тех, кто возмущается что карты раскупили и не пользуются) 1 февраля 2021 года активировала ее и пополнила на 1000 тенге.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7193
Re: Ох уж эта транспортная карта, получаемая пенсионерами в АО...
Отправлено: 02.02.21 - 16:13
#1
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Цитата:
А чтобы избежать такого впредь, надо написать заявление и отключить эту услугу

Я когда заполнял заявление на карту для ребенка не стал ставить галочку в графе смс-оповещение.
9 января пошел на почту, чтобы активировать карту. Как сказали, это надо делать обязательно в кассе на почте, как и первое пополнение баланса.
Кассир сказала, что много людей приходят и ругаются за такое снятие денег непонятно за что. Я сказал, что отказывался от этой услуги. На что она ответила, что на это не смотрят, ставят всем подряд...
Вот такие остапы бендеры...


Цитата:
А почему не смогла оплатить проезд, объяснить вообще не смогли. А кто вообще может в городе объяснить?

Как на той неделе говорил представитель Алем пей, база социальных карт еще не интегрирована в систему. Это сделают когда на брифинге объявят о начале работы системы.
Я так понимаю, что только с 9 числа будет льготный проезд. А будет ли вообще?
Я что-то сомневаюсь и переживаю... У пенсионеров разница то всего в 10 тн, у детей - в половину.
Поэтому сегодня отправил 5 вопросов на ватцап ЖКХ города и обращение на сайте Алем пей. Жду ответа...
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2163
Re: Ох уж эта транспортная карта, получаемая пенсионерами в АО...
Отправлено: 02.02.21 - 16:23
#2
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
3
Re: Ох уж эта транспортная карта, получаемая пенсионерами в АО...
Отправлено: 02.02.21 - 17:49
#3
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И с этим как всегда не слава богу
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10804
Re: Ох уж эта транспортная карта, получаемая пенсионерами в АО...
Отправлено: 02.02.21 - 19:13
#4
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Цитата:
yudjin:
ставить галочку в графе смс-оповещение.


это вообще фишка у некоторых банков.
не буду называть банк, он достаточно известный, на букву а начинается, столкнулся как то при снятии денег с их банкомата с карты их банка.
вы желаете снять?
нажмите подключить услугу смс сообщения или нет. да или нет. нажимаешь нет. выходит в главное меню. а я знал что сразу сдернут 200 за смс. если нажмешь да. ну, надо было, нажал, да,.
потом звонок в колцентр, поездка в банк, заявление, отключение услуги.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3037
Re: Ох уж эта транспортная карта, получаемая пенсионерами в АО...
Отправлено: 03.02.21 - 00:17
#5
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Цитата:
alex_60:
нажал, да

--Зачем , если знал ?? Скучно было ??
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10804
Ох уж эта транспортная карта, получаемая пенсионерами в АО Казпочта в городе Костанае
Отправлено: 03.02.21 - 08:32
#6
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Цитата:
Гога:
--Зачем , если знал ?? Скучно было ??


ну что ты такой невнимательный.как всегда.
написано же
Цитата:
alex_60:
, надо было,


а что надо от банкомата-снять деньги.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
719
Re: Ох уж эта транспортная карта, получаемая пенсионерами в АО...
Отправлено: 03.02.21 - 11:43
#7
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А чего вы удивляетесь? У нас хоть что-то делается не через эээ... одно место?
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