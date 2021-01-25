Отправлено: - 00:22

abaika95:

Типа логика Михалкова когда я что-то говорю я не обязан это доказывать?))

abaika95:

Я все это время рассуждал логически а вы получается нет?)

abaika95:

Россиянам трудновато, там друзья Путина самые лакомые кусочки заняли)

[Исправлено: elektron, 02.02.2021 - 19:33]

Цитата:Ну вы же от меня это требуете, я достаточно аргументов как минимум, если не доков вам привёл, от вас лишь "усы, лапы , хвост" "с" спасибо янговичу, подсказал.Цитата:Как раз от вас ни одного логического аргумента то и не было. Почитайте Нурбанчика.Цитата:Вот тут просто примитив, покупаешь акции и всё, там нет лакомых кусочков. За что купил, сам потом виноват, за что продал (но вряд ли будет убыток). И дивиденды хорошие. Даже если сегодня по 4,7 евро за акцию братьНурбанчик кстати предлагал объяснить и помочь, если чего не ясно.