Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги". Читать новость
два дня прошло, доказано что дворец Путину не принадлежит. аргументы на улице вчера были очень слабые. так ,любители экстрима и пиара только засветились. ну одна хотела штурмом еще взять "Матросскую тишину",не вышло. репер тоже,ну раскрутка как никак. кто там еще. Сванидзе ,да,подзабывать стали,решил проявиться. типа наблюдатель он. но на них даже протоколы составлять не стали,недостойны внимания. а так в основном журналисты и омон. омон охранял журналистов скажем так. странно правда .что писателей с эха не наблюдалось. Собчак на мальдивах или где там формы демонстрирует, Быков на диване дома лежит.. остальные тоже ...стали просто блогерами..это же безопасно..
Серый волк: И ещё один ролик вечера 31 января. Невзоров. Как всегда ещё с тех самых 600 секунд на Ленинградском ТВ, цинично и наповал
Фу Невзоров Фрик и сектант Основатель школы любви к лошадям на которой заработал себе реноме-мухляжуя Невзоров по неадекватности давно уже стоит на одной строке с джигурдой,титомиром и приглашенными экспертами на вечер с соловьевым) Кстати серый хомяк,дворец путинский или сисян наврал всетаки?)
от Яблока том остался шиш да маленько. только название. спроси сейчас кого нибудь ,кто в руководстве,не ответят. партия микрокарлик. на последних федеральных выборах не преодолели проходной барьер, набрав всего 1,99 процентов голосов, не получили госфинансирование. поэтому рекламирование ее здесь на форуме,в Казахстане, как минимум нелепо. а этот транспарант с номером телефона здесь у нас вообще за гранью..
Детский сад. На кого это рассчитано? Как долго они думали и такую фигню придумали. Понятно, что при таком хозяине не доили бы всех олигархов и не было бы такой секретности и закрытости. Расчет на дебилов, которые еще верят путину.
abaika95: Типа логика Михалкова когда я что-то говорю я не обязан это доказывать?))
Ну вы же от меня это требуете, я достаточно аргументов как минимум, если не доков вам привёл, от вас лишь "усы, лапы , хвост" "с" спасибо янговичу, подсказал. Цитата:
abaika95: Я все это время рассуждал логически а вы получается нет?)
Как раз от вас ни одного логического аргумента то и не было. Почитайте Нурбанчика. Цитата:
abaika95: Россиянам трудновато, там друзья Путина самые лакомые кусочки заняли)
Вот тут просто примитив, покупаешь акции и всё, там нет лакомых кусочков. За что купил, сам потом виноват, за что продал (но вряд ли будет убыток). И дивиденды хорошие. Даже если сегодня по 4,7 евро за акцию брать Нурбанчик кстати предлагал объяснить и помочь, если чего не ясно.
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