гражданин СССР: Не любит СССР Наша газета)) Напишу "Здравствуйте" - все равно заблокирует)))
не скажу за газету,но есть тут отдельные экземпляры, сейчас выпрыгнут,через пару минут, и начнут набрасывать... хотя в СССР не жили...но для них это неважно. главное для них -набрасывать.. а СССР, да ,великая страна,слов тут лишних и не надо. тут на форуме процентов 90 наверное оттуда,может даже больше. - Рожденных в СССР,
alex_60: СССР, да ,великая страна,слов тут лишних и не надо,
Да СССР великая страна великие свершения и великие злодеяния у этой страны были,кто считает полюсно что она была только великая или только преступная тот фанатик,шизик и сектант) Цитата:
alex_60: тут на форуме процентов 90 наверное оттуда,может даже больше. - Рожденных в СССР,
Чтож вы его не сохранили раз так любили? А я знаю,тогда вам пофиг было,в 80ых было вам лет по 30-35 как Юджину и вам хотелось что-то нового,что-то чуть другого,вы смеялись над старыми генсекаками,анекдоты про партию раказывали,вас бесил бюракартизм неповоротливая система,вы думали ну если чучуть поменять страну то заживем красивее!кушайте-получилии что хотели по полной)
12:21 Прокуратура спрашивает, почему ФСИН не направляли представление о замене срока Навальному на реальный до 29 декабря. ФСИН: полагали, что Навальный встанет на путь исправления, но он выводов не сделал.
12:17 ФСИН закончил представлять свое требование по замене Навальному условного срока на реальный. предоставлено 60 случаев нарушения общественного порядка и условного срока
таноми52: Привет, Макс! Я думала, ВЫ решили исключить себя из завсегдатаев флуда
Цитата:
abaika95: Даров Канада где пропадал?)
Да просто пока выпускник Йеля во всех новостях - на второй план отошли коррупционеры, борцы с русским языком, цифровизация А пациент Шаритэ мне не интересен - если он прийдет к власти, мы увидим те же метаморфозы, что произошли с Зе. И желание тихонько досидеть срок и раствориться в багамском бризе, если повезет. Он видит дверь, хочет в нее войти, а что там - он даже не догадывается
окончательно так 20:31 Судья: представление ФСИН удовлетворить, условное осуждение отменить, отправить в колонию общего режима на 3 года 6 месяцев. С учетом времени, которое Навальный провел под домашним арестом, наказание — 2 года и 6 месяцев. есть еще цифра 2,8 в других источниках
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