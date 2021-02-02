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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 45 из 46«1...43444546»
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г
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
23
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.02.21 - 13:14
#661
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Не любит СССР Наша газета)) Напишу "Здравствуйте" - все равно заблокирует)))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10797
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.02.21 - 14:08
#662
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Цитата:
гражданин СССР:
Не любит СССР Наша газета)) Напишу "Здравствуйте" - все равно заблокирует)))


не скажу за газету,но есть тут отдельные экземпляры,
сейчас выпрыгнут,через пару минут, и начнут набрасывать...
хотя в СССР не жили...но для них это неважно.
главное для них -набрасывать..
а СССР, да ,великая страна,слов тут лишних и не надо.
тут на форуме процентов 90 наверное оттуда,может даже больше.
- Рожденных в СССР,

[Исправлено: alex_60, 02.02.2021 - 14:10]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6826
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.02.21 - 14:53
#663
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Цитата:
alex_60:
СССР, да ,великая страна,слов тут лишних и не надо,

Да СССР великая страна великие свершения и великие злодеяния у этой страны были,кто считает полюсно что она была только великая или только преступная тот фанатик,шизик и сектант)
Цитата:
alex_60:
тут на форуме процентов 90 наверное оттуда,может даже больше. - Рожденных в СССР,

Чтож вы его не сохранили раз так любили? А я знаю,тогда вам пофиг было,в 80ых было вам лет по 30-35 как Юджину и вам хотелось что-то нового,что-то чуть другого,вы смеялись над старыми генсекаками,анекдоты про партию раказывали,вас бесил бюракартизм
неповоротливая система,вы думали ну если чучуть поменять страну то заживем красивее!кушайте-получилии что хотели по полной)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10797
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.02.21 - 14:59
#664
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как и сказал выше,
ждать пришлось недолго.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6826
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.02.21 - 15:19
#665
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Цитата:
alex_60:
выпрыгнут,через пару минут, и начнут набрасывать...

14:08- 14:53
Ты кого-то другого ждал
А вообще оспорь что я сказал
А то последнее время ты на серого хомяка походишь,главное сказать а думать не надо)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21037
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.02.21 - 15:19
#666
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Цитата:
abaika95:
кушайте-получилии что хотели по полной)

абайка, твои рассуждения, мне по пояс.

Как сказа Лавров... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10797
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.02.21 - 15:27
#667
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некогда мне, я в суде.

12:21 Прокуратура спрашивает, почему ФСИН не направляли представление о замене срока Навальному на реальный до 29 декабря.
ФСИН: полагали, что Навальный встанет на путь исправления, но он выводов не сделал.

12:17 ФСИН закончил представлять свое требование по замене Навальному условного срока на реальный.
предоставлено 60 случаев нарушения общественного порядка и условного срока
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6826
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.02.21 - 15:49
#668
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Цитата:
drakon:
абайка, твои рассуждения, мне по пояс

Ты такой высокий ? Навряд ли так что не ври,задело очередного "немца") тыже в союзе ждал сидел чтобы в Германию свалить, дисидент)Цитата:
alex_60:
некогда мне, я в суде.

все овальный покоя не даёт ?)
Он же обычный пациент что к нему столько внимания? Всем уже плевать все уже другое обсуждают
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21037
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.02.21 - 16:18
#669
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Цитата:
abaika95:
ыже в союзе ждал сидел чтобы в Германию свалить, дисидент)Цитата:

Самое главное - дождался... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10797
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.02.21 - 18:52
#670
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обратил внимание, в Москве кого задерживают, и кто "гуляет", все с рюкзаками за спиной. сразу готовятся похоже, сухари, носки, папиросы..
хоть дети. , хоть взрослые.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6263
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.02.21 - 21:39
#671
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Цитата:
alex_60:
- Рожденных в СССР,

Для тех кто жил и помнит, немного ностальгии.

оставлю так пожалуй. :-)

[Исправлено: elektron, 02.02.2021 - 16:57]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9927
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.02.21 - 21:47
#672
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Цитата:
таноми52:
Привет, Макс! Я думала, ВЫ решили исключить себя из завсегдатаев флуда

Цитата:
abaika95:
Даров Канада где пропадал?)

Да просто пока выпускник Йеля во всех новостях - на второй план отошли коррупционеры, борцы с русским языком, цифровизация :lol: А пациент Шаритэ мне не интересен - если он прийдет к власти, мы увидим те же метаморфозы, что произошли с Зе. И желание тихонько досидеть срок и раствориться в багамском бризе, если повезет. Он видит дверь, хочет в нее войти, а что там - он даже не догадывается ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10797
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.02.21 - 23:24
#673
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аквадискотека окончена.

20:22 Навальный отправлен судом в колонию общего режима.20:21 Алексей Навальный приговорен к 3,5 годам тюремного заключения.20:21 Суд отменил условный срок Навальному
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10797
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.02.21 - 23:31
#674
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20:28 С учетом проведенного года под домашним арестом, Алексей Навальный проведет в колонии 2,5 года.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10797
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.02.21 - 23:38
#675
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окончательно так
20:31 Судья: представление ФСИН удовлетворить, условное осуждение отменить, отправить в колонию общего режима на 3 года 6 месяцев. С учетом времени, которое Навальный провел под домашним арестом, наказание — 2 года и 6 месяцев.
есть еще цифра 2,8 в других источниках

[Исправлено: alex_60, 02.02.2021 - 23:53]
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