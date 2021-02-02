Отправлено: - 19:22

Несмотря на это, прокурор в прениях просила отказать ДСЭК в удовлетворении иска

Цитата:Прокурор хотела выйти сухой из воды)Нет уж если уже начали репрессии то идите до конца,а то и хорошими хоть выглядить и людей наказывать