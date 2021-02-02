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≡ Деятельность караоке-бара Jon Snow приостановил суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40847
Деятельность караоке-бара Jon Snow приостановил суд в Костанае
Отправлено: 02.02.21 - 18:32
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Решение по иску департамента санитарно-эпидемиологического контроля к ИП Туребековой, которой принадлежит караоке-бар Jon Snow, СМЭС вынес сегодня, 2 февраля.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1248
Re: Деятельность караоке-бара Jon Snow приостановил суд в...
Отправлено: 02.02.21 - 18:32
#1
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Интересно, по двум другим такой же приговор будет? Они то, вроде, пока никого не вытолкали.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
554
Деятельность караоке-бара Jon Snow приостановил суд в Костанае
Отправлено: 02.02.21 - 19:15
#2
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Ну теперь можно без грусти на всякие "мониторинговые" всех собак спускать
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6826
Re: Деятельность караоке-бара Jon Snow приостановил суд в...
Отправлено: 02.02.21 - 19:22
#3
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Цитата:
Несмотря на это, прокурор в прениях просила отказать ДСЭК в удовлетворении иска

Прокурор хотела выйти сухой из воды)
Нет уж если уже начали репрессии то идите до конца,а то и хорошими хоть выглядить и людей наказывать
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4445
Re: Деятельность караоке-бара Jon Snow приостановил суд в...
Отправлено: 02.02.21 - 22:44
#4
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Каждый день вижу битком наполненные автобусы увозящие работяг на комбинат, не поделюсь сниму на видео и выложу в народных новостях. Что на это скажет судья?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6263
Re: Деятельность караоке-бара Jon Snow приостановил суд в...
Отправлено: 02.02.21 - 22:44
#5
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Не простой бар, раз у низ прокуратура в адвокатах :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21037
Деятельность караоке-бара Jon Snow приостановил суд в Костанае
Отправлено: 02.02.21 - 23:08
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
Что на это скажет судья?

Сайлау, ты - делай. И тебя,
будут - бояться... :lol: :oops:
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