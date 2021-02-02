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"Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве в армию и службе в ней в период пандемии рассказали в Костанае
"Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве в армию и службе в ней в период пандемии рассказали в Костанае
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"Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве в армию и службе в ней в период пандемии рассказали в Костанае
Отправлено: 02.02.21 - 16:22
Приписка к призывным участкам граждан мужского пола, которым в этом году исполняется 17 лет, проводится в январе-марте в соответствии со ст. 16 Закона РК "О воинской службе". В Костанайской области приписке сейчас подлежат 4 409 человек.
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"Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве в армию и службе в ней в период пандемии рассказали в Костанае
Отправлено: 02.02.21 - 18:14
Цитата:
Для этого есть СИЗО. Зачем 1000 генералов, ненужных - держать?...
abaika95:
и самое главное прививают дисциплину тысячам оболтусов
и самое главное прививают дисциплину тысячам оболтусов
Для этого есть СИЗО. Зачем 1000 генералов, ненужных - держать?...
Re: "Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве...
Отправлено: 02.02.21 - 18:19
Цитата:
что, не берут в армию?
юля елиссева:
что, не берут в армию?
"Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве в армию и службе в ней в период пандемии рассказали в Костанае
Отправлено: 02.02.21 - 18:20
Цитата:
Ага прям 200 мил через границу. Было уже, если Даманский помните, то было. Не забывайте любое вторжение это ядерный конфликт, и Китай в нем вряд ли выиграет.
Исторически Китай всегда имел самую большую армию на планете, и самое многочисленное население, но всегда проигрывал, причем практически всем. Даже в 20 веке умудрился в конфликте с Вьетнамом, проиграть ему.
[Исправлено: Janus, 02.02.2021 - 18:26]
[Исправлено: Janus, 02.02.2021 - 18:29]
abaika95:
200 парней в шинелях даже без оружия и не будет у России Сибири)
200 парней в шинелях даже без оружия и не будет у России Сибири)
Ага прям 200 мил через границу. Было уже, если Даманский помните, то было. Не забывайте любое вторжение это ядерный конфликт, и Китай в нем вряд ли выиграет.
Исторически Китай всегда имел самую большую армию на планете, и самое многочисленное население, но всегда проигрывал, причем практически всем. Даже в 20 веке умудрился в конфликте с Вьетнамом, проиграть ему.
[Исправлено: Janus, 02.02.2021 - 18:26]
[Исправлено: Janus, 02.02.2021 - 18:29]
"Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве в армию и службе в ней в период пандемии рассказали в Костанае
Отправлено: 02.02.21 - 18:22
Странный вопрос. А что, по-вашему враг. И в чем враждебность России по отношению к Казахстану. В поставках вакцины Спутник V.
"Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве в армию и службе в ней в период пандемии рассказали в Костанае
Отправлено: 02.02.21 - 18:28
Цитата:
ты наверное думаешь, что сейчас служишь в армии. ты хоть например в танке водителем или наводчиком хотя бы по лесам, рекам переплавлялся?
у тебя армия-сидеть тут писюлькать на форуме.
abaika95:
Страные у тебя представления о армии)
Страные у тебя представления о армии)
ты наверное думаешь, что сейчас служишь в армии. ты хоть например в танке водителем или наводчиком хотя бы по лесам, рекам переплавлялся?
у тебя армия-сидеть тут писюлькать на форуме.
"Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве в армию и службе в ней в период пандемии рассказали в Костанае
Отправлено: 02.02.21 - 18:40
Цитата:
я удивлен, что до сих пор шума нет, а вдруг от спутника все хорошие умрут,
а плохие нет.
в кз.
[Исправлено: alex_60, 02.02.2021 - 18:41]
Janus:
я удивлен, что до сих пор шума нет, а вдруг от спутника все хорошие умрут,
а плохие нет.
в кз.
[Исправлено: alex_60, 02.02.2021 - 18:41]
Re: "Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве...
Отправлено: 02.02.21 - 19:41
Комментарий удален модератором.
Re: "Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве...
Отправлено: 02.02.21 - 19:47
Цитата:
Лично не помню но изучал,мелкий конфликт с полукрестьянской армией Китая
Щас то они по грубее
Щас их Америка даже опасается
Цитата:
А сейчас век высоких технологий и у Китая из явно больше,там одних операторов боевых Дронов в 10 раз больше чем у других Цитата:
Опять же крестьянская армия проиграла высокопрофессиональной,опытной отвоевавшей уже 20 лет армии которая била французов и била американцев)
Советский союз крестьянам из Афганистана проиграл и ничего)
Janus:
Ага прям 200 мил через границу. Было уже, если Даманский помните, то было.
Ага прям 200 мил через границу. Было уже, если Даманский помните, то было.
Лично не помню но изучал,мелкий конфликт с полукрестьянской армией Китая
Щас то они по грубее
Щас их Америка даже опасается
Цитата:
Janus:
Исторически Китай всегда имел самую большую армию на планете, и самое многочисленное население, но всегда проигрывал, причем практически всем.
Исторически Китай всегда имел самую большую армию на планете, и самое многочисленное население, но всегда проигрывал, причем практически всем.
А сейчас век высоких технологий и у Китая из явно больше,там одних операторов боевых Дронов в 10 раз больше чем у других Цитата:
Janus:
Даже в 20 веке умудрился в конфликте с Вьетнамом, проиграть ему
Даже в 20 веке умудрился в конфликте с Вьетнамом, проиграть ему
Опять же крестьянская армия проиграла высокопрофессиональной,опытной отвоевавшей уже 20 лет армии которая била французов и била американцев)
Советский союз крестьянам из Афганистана проиграл и ничего)
"Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве в армию и службе в ней в период пандемии рассказали в Костанае
Отправлено: 02.02.21 - 19:49
Это же прямая подсказка для нежелающих служить!
Re: "Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве...
Отправлено: 02.02.21 - 19:50
Цитата:
Нет не думаю,я не служу я изучаю соц-психологическое состояние населения)
Цитата:
Зачем это психологу? У тебя в части зам командира по политической работе был? Или политруководитель?
alex_60:
ты наверное думаешь, что сейчас служишь в армии
ты наверное думаешь, что сейчас служишь в армии
Нет не думаю,я не служу я изучаю соц-психологическое состояние населения)
Цитата:
alex_60:
ты хоть например в танке водителем или наводчиком хотя бы по лесам, рекам переплавлялся?
ты хоть например в танке водителем или наводчиком хотя бы по лесам, рекам переплавлялся?
Зачем это психологу? У тебя в части зам командира по политической работе был? Или политруководитель?
"Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве в армию и службе в ней в период пандемии рассказали в Костанае
Отправлено: 02.02.21 - 19:52
Цитата:
Не трогай её - это несчастный человек. Вокруг неё только враги, в том числе и в государстве в котором живёт.
Janus:
Странный вопрос.
Странный вопрос.
Не трогай её - это несчастный человек. Вокруг неё только враги, в том числе и в государстве в котором живёт.
Re: "Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве...
Отправлено: 02.02.21 - 21:05
Цитата:
Да вы что. Вот только какие битвы он проиграл. Армию предал Горбачев со свитой.
По Китаю. Да у них сейчас более современная армия. Но одно дело иметь армию с кручей прибамбасов, без боевого опыта. Другое дело современная Российская армия, которая если и не постоянно воюет, то уж точно имеет хороший боевой опыт и традиции, а это очень много значит.
Кстати Саудовская армия имеет крутое вооружение, но ее гоняют какие-то древние хуститы в сандалиях.
Современное оружие на означает победу, если у вас нет военного опыта и продолжительных военных традиций.
abaika95:
Советский союз крестьянам из Афганистана проиграл и ничего)
Советский союз крестьянам из Афганистана проиграл и ничего)
Да вы что. Вот только какие битвы он проиграл. Армию предал Горбачев со свитой.
По Китаю. Да у них сейчас более современная армия. Но одно дело иметь армию с кручей прибамбасов, без боевого опыта. Другое дело современная Российская армия, которая если и не постоянно воюет, то уж точно имеет хороший боевой опыт и традиции, а это очень много значит.
Кстати Саудовская армия имеет крутое вооружение, но ее гоняют какие-то древние хуститы в сандалиях.
Современное оружие на означает победу, если у вас нет военного опыта и продолжительных военных традиций.
"Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве в армию и службе в ней в период пандемии рассказали в Костанае
Отправлено: 02.02.21 - 21:15
Цитата:
И что, оно, населеие - говорит?...
В каком оно, состоянии?...
abaika95:
я изучаю соц-психологическое состояние населения)
я изучаю соц-психологическое состояние населения)
И что, оно, населеие - говорит?...
В каком оно, состоянии?...
(Полноправные пользователи)
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Re: "Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве...
Отправлено: 02.02.21 - 21:53
(Полноправные пользователи)
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"Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве в армию и службе в ней в период пандемии рассказали в Костанае
Отправлено: 02.02.21 - 22:16
Цитата:
А если хной нарисовать - не прокатит?))
Vit:
А если хной нарисовать - не прокатит?))
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