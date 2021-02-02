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≡ Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу и будут пускать в заведения по QR-коду
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40847
Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу и будут пускать в заведения по QR-коду
Отправлено: 02.02.21 - 17:23
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Для посещения данных мест необходимо будет отсканировать специальный QR-код и предъявить на входе. Приложение отобразит рейтинг риска, который делится на красный, желтый, синий и зеленый статусы. Но пока это только проект.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6260
Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу и будут пускать в заведения по QR-коду
Отправлено: 02.02.21 - 22:01
#15
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Цитата:
Vit:
А зачем щас это нужно?

Просто подобное всплывало в прошлом году летом на западе, но быстро и бесследно исчезло.
Вот и до КЗ добралось. :lol:
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