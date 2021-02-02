Отправлено: - 19:47

Janus:

Ага прям 200 мил через границу. Было уже, если Даманский помните, то было.

Janus:

Исторически Китай всегда имел самую большую армию на планете, и самое многочисленное население, но всегда проигрывал, причем практически всем.

Janus:

Даже в 20 веке умудрился в конфликте с Вьетнамом, проиграть ему

Цитата:Лично не помню но изучал,мелкий конфликт с полукрестьянской армией КитаяЩас то они по грубееЩас их Америка даже опасаетсяЦитата:А сейчас век высоких технологий и у Китая из явно больше,там одних операторов боевых Дронов в 10 раз больше чем у других Цитата:Опять же крестьянская армия проиграла высокопрофессиональной,опытной отвоевавшей уже 20 лет армии которая била французов и била американцев)Советский союз крестьянам из Афганистана проиграл и ничего)