Отправлено: - 14:53

alex_60:

СССР, да ,великая страна,слов тут лишних и не надо,

alex_60:

тут на форуме процентов 90 наверное оттуда,может даже больше. - Рожденных в СССР,

Цитата:Да СССР великая страна великие свершения и великие злодеяния у этой страны были,кто считает полюсно что она была только великая или только преступная тот фанатик,шизик и сектант)Цитата:Чтож вы его не сохранили раз так любили? А я знаю,тогда вам пофиг было,в 80ых было вам лет по 30-35 как Юджину и вам хотелось что-то нового,что-то чуть другого,вы смеялись над старыми генсекаками,анекдоты про партию раказывали,вас бесил бюракартизмнеповоротливая система,вы думали ну если чучуть поменять страну то заживем красивее!кушайте-получилии что хотели по полной)