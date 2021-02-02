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Приложение отобразит рейтинг риска, который делится на красный, желтый, синий и зеленый статусы.

Распил бабла вышел на новый уровень...под девизом "тупой и еще тупее".Следующим будем присваивание народу кличек по гороскопу друидов... береза, дуб, карагач...А почему бы и нет?Осталось только бирку на ухо и клеймо на лоб...Цитата:Бл... ну это вообще что?Красный - за коммунистов (связываться с ним, значит поддержать модный голодомор)желтый - за китайцев (не пускать, а то кусок земли отхватит),синий - не жилец (не пускать, а то таким же станешь),зеленый - поклонник греты тунберг (что у той, что у этого мозги промыты).