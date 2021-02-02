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Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу и будут пускать в заведения по QR-коду
Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу и будут пускать в заведения по QR-коду
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40847
Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу и будут пускать в заведения по QR-коду
Отправлено: 02.02.21 - 17:23
Для посещения данных мест необходимо будет отсканировать специальный QR-код и предъявить на входе. Приложение отобразит рейтинг риска, который делится на красный, желтый, синий и зеленый статусы. Но пока это только проект.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6826
Re: Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу...
Отправлено: 02.02.21 - 17:23
Оооой скандалы не избежны)
Придет человек твердо увереный что в зелёном статусе а ему на входе говорят что он в красном) драки,слюни,сопли,записывание видосиков,взаимные обвинения......
Весело весна начнется)
Придет человек твердо увереный что в зелёном статусе а ему на входе говорят что он в красном) драки,слюни,сопли,записывание видосиков,взаимные обвинения......
Весело весна начнется)
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 717
Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу и будут пускать в заведения по QR-коду
Отправлено: 02.02.21 - 17:37
"- А у вас на земле, как вы определяете кто перед кем сколько должен присесть? -Ну это на глаз. -Дикари. -Когда в обществе нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели" (КинДзаДза).
Есть ИНН, в конце концов ФИО человека, ан нет, маловато будет! Теперь еще один код придумали.А с ним и куча проблем как обычно.И не будет им конца и края
[Исправлено: Дантист, 02.02.2021 - 17:51]
Есть ИНН, в конце концов ФИО человека, ан нет, маловато будет! Теперь еще один код придумали.А с ним и куча проблем как обычно.И не будет им конца и края
[Исправлено: Дантист, 02.02.2021 - 17:51]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2163
Re: Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу...
Отправлено: 02.02.21 - 17:53
Цитата:
Алеет Восток... Берем пример с Китая. У них каждому жителю присвоена 1000 баллов и все поступки получают оценку. Менее 600 - ты уже отброс общества. Не может открыть бизнес, даже не может купить билеты на транспорт. Так и у нас будет, не зря Первый - китаист.
Казахстанцев намерены классифицировать по цветам
Алеет Восток... Берем пример с Китая. У них каждому жителю присвоена 1000 баллов и все поступки получают оценку. Менее 600 - ты уже отброс общества. Не может открыть бизнес, даже не может купить билеты на транспорт. Так и у нас будет, не зря Первый - китаист.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 20.04.20
- Сообщений:
- 60
Re: Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу...
Отправлено: 02.02.21 - 18:15
Цитата:
Ну прям точно планета Плюк
Дантист:
кто перед кем сколько должен присесть? -Ну это на глаз. -Дикари. -Когда в обществе нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели" (КинДзаДза)
кто перед кем сколько должен присесть? -Ну это на глаз. -Дикари. -Когда в обществе нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели" (КинДзаДза)
Ну прям точно планета Плюк
П
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.17
- Сообщений:
- 77
Re: Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу...
Отправлено: 02.02.21 - 18:19
Теперь самые востребованые должности будут те, кто будет контролировать эти базы данных. Можно по звонку сделать кому то красный цвет, или проштрафившемуся сынку чиновника сделать зелёный. Ничего не меняется в доме Облонских.
Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу и будут пускать в заведения по QR-коду
Отправлено: 02.02.21 - 18:28
Цитата:
Уже 30 лет, как началась...
abaika95:
Весело весна начнется)
Весело весна начнется)
Уже 30 лет, как началась...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1248
Re: Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу...
Отправлено: 02.02.21 - 18:44
Что-то тянут, сразу бы пришивали звёзды на одежду...
Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу и будут пускать в заведения по QR-коду
Отправлено: 02.02.21 - 18:49
Цитата:
На спину...
КГСПС:
разу бы пришивали звёзды на одежду...
разу бы пришивали звёзды на одежду...
На спину...
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13654
Re: Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу...
Отправлено: 02.02.21 - 19:53
Сериал "Чёрное зеркало", сезон 3,серия 1.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 554
Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу и будут пускать в заведения по QR-коду
Отправлено: 02.02.21 - 20:20
министерство цифровизации - вам всем обязательный тест у невропатолога.
при уклонении - придется проходить у травматолога
при уклонении - придется проходить у травматолога
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7193
Re: Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу...
Отправлено: 02.02.21 - 20:39
Распил бабла вышел на новый уровень...под девизом "тупой и еще тупее".
Следующим будем присваивание народу кличек по гороскопу друидов... береза, дуб, карагач...А почему бы и нет?
Осталось только бирку на ухо и клеймо на лоб...
Цитата:
Бл... ну это вообще что?
Красный - за коммунистов (связываться с ним, значит поддержать модный голодомор)
желтый - за китайцев (не пускать, а то кусок земли отхватит),
синий - не жилец (не пускать, а то таким же станешь),
зеленый - поклонник греты тунберг (что у той, что у этого мозги промыты).
Следующим будем присваивание народу кличек по гороскопу друидов... береза, дуб, карагач...А почему бы и нет?
Осталось только бирку на ухо и клеймо на лоб...
Цитата:
Приложение отобразит рейтинг риска, который делится на красный, желтый, синий и зеленый статусы.
Бл... ну это вообще что?
Красный - за коммунистов (связываться с ним, значит поддержать модный голодомор)
желтый - за китайцев (не пускать, а то кусок земли отхватит),
синий - не жилец (не пускать, а то таким же станешь),
зеленый - поклонник греты тунберг (что у той, что у этого мозги промыты).
W
(Пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.12
- Сообщений:
- 17
Re: Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу...
Отправлено: 02.02.21 - 21:06
Планета Плюк однозначно. кто знает почем сейчас малиновые штаны??? сколько кц стоят???
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 9927
Re: Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу...
Отправлено: 02.02.21 - 21:34
Скоро в новостях: "Зеленый" полицейский чутка перестарался, давя коленом "Красного" непривитого гражданина, находящегося в синем состоянии от большого количества выпитого желтого. Тут бы в конце смайлик поставить - но рука не поднимается.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 9983
Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу и будут пускать в заведения по QR-коду
Отправлено: 02.02.21 - 21:44
Наверно это надо было делать год назад, в начале пандемии. Тогда б не так пострадал бизнес. Когда зараженые не сидели дома а продолжали свободно передвигаться как не в чем не бывало. А зачем щас это нужно? Люди вылечиваются. Больницы справляются плюс потихоньку началась вакцинация.
P.S Ну а фильмец зачетный. Один из любимых.
P.S Ну а фильмец зачетный. Один из любимых.
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