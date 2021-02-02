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≡ Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу и будут пускать в заведения по QR-коду
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40847
Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу и будут пускать в заведения по QR-коду
Отправлено: 02.02.21 - 17:23
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Для посещения данных мест необходимо будет отсканировать специальный QR-код и предъявить на входе. Приложение отобразит рейтинг риска, который делится на красный, желтый, синий и зеленый статусы. Но пока это только проект.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6826
Re: Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу...
Отправлено: 02.02.21 - 17:23
#1
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Оооой скандалы не избежны)
Придет человек твердо увереный что в зелёном статусе а ему на входе говорят что он в красном) драки,слюни,сопли,записывание видосиков,взаимные обвинения......
Весело весна начнется)
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
717
Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу и будут пускать в заведения по QR-коду
Отправлено: 02.02.21 - 17:37
#2
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"- А у вас на земле, как вы определяете кто перед кем сколько должен присесть? -Ну это на глаз. -Дикари. -Когда в обществе нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели" (КинДзаДза).
Есть ИНН, в конце концов ФИО человека, ан нет, маловато будет! Теперь еще один код придумали.А с ним и куча проблем как обычно.И не будет им конца и края

[Исправлено: Дантист, 02.02.2021 - 17:51]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2163
Re: Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу...
Отправлено: 02.02.21 - 17:53
#3
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Цитата:
Казахстанцев намерены классифицировать по цветам


Алеет Восток... Берем пример с Китая. У них каждому жителю присвоена 1000 баллов и все поступки получают оценку. Менее 600 - ты уже отброс общества. Не может открыть бизнес, даже не может купить билеты на транспорт. Так и у нас будет, не зря Первый - китаист.
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Janus
* Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
60
Re: Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу...
Отправлено: 02.02.21 - 18:15
#4
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Цитата:
Дантист:
кто перед кем сколько должен присесть? -Ну это на глаз. -Дикари. -Когда в обществе нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели" (КинДзаДза)

Ну прям точно планета Плюк
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
77
Re: Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу...
Отправлено: 02.02.21 - 18:19
#5
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Теперь самые востребованые должности будут те, кто будет контролировать эти базы данных. Можно по звонку сделать кому то красный цвет, или проштрафившемуся сынку чиновника сделать зелёный. Ничего не меняется в доме Облонских.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21035
Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу и будут пускать в заведения по QR-коду
Отправлено: 02.02.21 - 18:28
#6
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Цитата:
abaika95:
Весело весна начнется)

Уже 30 лет, как началась... :lol: :oops:
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1248
Re: Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу...
Отправлено: 02.02.21 - 18:44
#7
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Что-то тянут, сразу бы пришивали звёзды на одежду...
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21035
Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу и будут пускать в заведения по QR-коду
Отправлено: 02.02.21 - 18:49
#8
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Цитата:
КГСПС:
разу бы пришивали звёзды на одежду...

На спину... :lol: :-o
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13654
Re: Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу...
Отправлено: 02.02.21 - 19:53
#9
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Сериал "Чёрное зеркало", сезон 3,серия 1.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
554
Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу и будут пускать в заведения по QR-коду
Отправлено: 02.02.21 - 20:20
#10
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министерство цифровизации - вам всем обязательный тест у невропатолога.
при уклонении - придется проходить у травматолога
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7193
Re: Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу...
Отправлено: 02.02.21 - 20:39
#11
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Распил бабла вышел на новый уровень...под девизом "тупой и еще тупее".
Следующим будем присваивание народу кличек по гороскопу друидов... береза, дуб, карагач...А почему бы и нет?
Осталось только бирку на ухо и клеймо на лоб...

Цитата:
Приложение отобразит рейтинг риска, который делится на красный, желтый, синий и зеленый статусы.

Бл... ну это вообще что?
Красный - за коммунистов (связываться с ним, значит поддержать модный голодомор)
желтый - за китайцев (не пускать, а то кусок земли отхватит),
синий - не жилец (не пускать, а то таким же станешь),
зеленый - поклонник греты тунберг (что у той, что у этого мозги промыты).
Профайл
W
§ WildMadCat
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.12
Сообщений:
17
Re: Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу...
Отправлено: 02.02.21 - 21:06
#12
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Планета Плюк однозначно. кто знает почем сейчас малиновые штаны??? сколько кц стоят???
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9927
Re: Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу...
Отправлено: 02.02.21 - 21:34
#13
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Скоро в новостях: "Зеленый" полицейский чутка перестарался, давя коленом "Красного" непривитого гражданина, находящегося в синем состоянии от большого количества выпитого желтого. Тут бы в конце смайлик поставить - но рука не поднимается.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9983
Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу и будут пускать в заведения по QR-коду
Отправлено: 02.02.21 - 21:44
#14
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Наверно это надо было делать год назад, в начале пандемии. Тогда б не так пострадал бизнес. Когда зараженые не сидели дома а продолжали свободно передвигаться как не в чем не бывало. А зачем щас это нужно? Люди вылечиваются. Больницы справляются плюс потихоньку началась вакцинация.
P.S Ну а фильмец зачетный. Один из любимых.
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