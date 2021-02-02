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≡ "Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве в армию и службе в ней в период пандемии рассказали в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40847
"Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве в армию и службе в ней в период пандемии рассказали в Костанае
Отправлено: 02.02.21 - 16:22
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Приписка к призывным участкам граждан мужского пола, которым в этом году исполняется 17 лет, проводится в январе-марте в соответствии со ст. 16 Закона РК "О воинской службе". В Костанайской области приписке сейчас подлежат 4 409 человек.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21035
"Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве в армию и службе в ней в период пандемии рассказали в Костанае
Отправлено: 02.02.21 - 18:14
#15
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Цитата:
abaika95:
и самое главное прививают дисциплину тысячам оболтусов

Для этого есть СИЗО. Зачем 1000 генералов, ненужных - держать?... :lol: :oops: :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10794
Re: "Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве...
Отправлено: 02.02.21 - 18:19
#16
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Цитата:
юля елиссева:


что, не берут в армию?
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Janus
* Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
60
"Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве в армию и службе в ней в период пандемии рассказали в Костанае
Отправлено: 02.02.21 - 18:20
#17
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Цитата:
abaika95:
200 парней в шинелях даже без оружия и не будет у России Сибири)

Ага прям 200 мил через границу. Было уже, если Даманский помните, то было. Не забывайте любое вторжение это ядерный конфликт, и Китай в нем вряд ли выиграет.
Исторически Китай всегда имел самую большую армию на планете, и самое многочисленное население, но всегда проигрывал, причем практически всем. Даже в 20 веке умудрился в конфликте с Вьетнамом, проиграть ему.

[Исправлено: Janus, 02.02.2021 - 18:26]

[Исправлено: Janus, 02.02.2021 - 18:29]
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Janus
* Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
60
"Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве в армию и службе в ней в период пандемии рассказали в Костанае
Отправлено: 02.02.21 - 18:22
#18
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Странный вопрос. А что, по-вашему враг. И в чем враждебность России по отношению к Казахстану. В поставках вакцины Спутник V.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10794
"Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве в армию и службе в ней в период пандемии рассказали в Костанае
Отправлено: 02.02.21 - 18:28
#19
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Цитата:
abaika95:
Страные у тебя представления о армии)


ты наверное думаешь, что сейчас служишь в армии. ты хоть например в танке водителем или наводчиком хотя бы по лесам, рекам переплавлялся?
у тебя армия-сидеть тут писюлькать на форуме.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10794
"Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве в армию и службе в ней в период пандемии рассказали в Костанае
Отправлено: 02.02.21 - 18:40
#20
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Цитата:
Janus:


я удивлен, что до сих пор шума нет, а вдруг от спутника все хорошие умрут,
а плохие нет.
в кз.

[Исправлено: alex_60, 02.02.2021 - 18:41]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6826
Re: "Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве...
Отправлено: 02.02.21 - 19:41
#21
Комментарий удален модератором.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6826
Re: "Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве...
Отправлено: 02.02.21 - 19:47
#22
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Цитата:
Janus:
Ага прям 200 мил через границу. Было уже, если Даманский помните, то было.

Лично не помню но изучал,мелкий конфликт с полукрестьянской армией Китая
Щас то они по грубее
Щас их Америка даже опасается
Цитата:
Janus:
Исторически Китай всегда имел самую большую армию на планете, и самое многочисленное население, но всегда проигрывал, причем практически всем.

А сейчас век высоких технологий и у Китая из явно больше,там одних операторов боевых Дронов в 10 раз больше чем у других Цитата:
Janus:
Даже в 20 веке умудрился в конфликте с Вьетнамом, проиграть ему

Опять же крестьянская армия проиграла высокопрофессиональной,опытной отвоевавшей уже 20 лет армии которая била французов и била американцев)
Советский союз крестьянам из Афганистана проиграл и ничего)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13654
"Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве в армию и службе в ней в период пандемии рассказали в Костанае
Отправлено: 02.02.21 - 19:49
#23
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Это же прямая подсказка для нежелающих служить!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6826
Re: "Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве...
Отправлено: 02.02.21 - 19:50
#24
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Цитата:
alex_60:
ты наверное думаешь, что сейчас служишь в армии

Нет не думаю,я не служу я изучаю соц-психологическое состояние населения)
Цитата:
alex_60:
ты хоть например в танке водителем или наводчиком хотя бы по лесам, рекам переплавлялся?

Зачем это психологу? У тебя в части зам командира по политической работе был? Или политруководитель?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13654
"Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве в армию и службе в ней в период пандемии рассказали в Костанае
Отправлено: 02.02.21 - 19:52
#25
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Цитата:
Janus:
Странный вопрос.

Не трогай её - это несчастный человек. Вокруг неё только враги, в том числе и в государстве в котором живёт.
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Janus
* Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
60
Re: "Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве...
Отправлено: 02.02.21 - 21:05
#26
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Цитата:
abaika95:
Советский союз крестьянам из Афганистана проиграл и ничего)

Да вы что. Вот только какие битвы он проиграл. Армию предал Горбачев со свитой.
По Китаю. Да у них сейчас более современная армия. Но одно дело иметь армию с кручей прибамбасов, без боевого опыта. Другое дело современная Российская армия, которая если и не постоянно воюет, то уж точно имеет хороший боевой опыт и традиции, а это очень много значит.
Кстати Саудовская армия имеет крутое вооружение, но ее гоняют какие-то древние хуститы в сандалиях.
Современное оружие на означает победу, если у вас нет военного опыта и продолжительных военных традиций.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21035
"Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве в армию и службе в ней в период пандемии рассказали в Костанае
Отправлено: 02.02.21 - 21:15
#27
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Цитата:
abaika95:
я изучаю соц-психологическое состояние населения)

И что, оно, населеие - говорит?... :lol: :oops:
В каком оно, состоянии?... :lol: ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9983
Re: "Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве...
Отправлено: 02.02.21 - 21:53
#28
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Теперь вот так косят от армии:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9927
"Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве в армию и службе в ней в период пандемии рассказали в Костанае
Отправлено: 02.02.21 - 22:16
#29
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Цитата:
Vit:

А если хной нарисовать - не прокатит?))
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