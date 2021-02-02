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"Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве в армию и службе в ней в период пандемии рассказали в Костанае
"Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве в армию и службе в ней в период пандемии рассказали в Костанае
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