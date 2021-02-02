Отправлено: - 18:20

abaika95:

200 парней в шинелях даже без оружия и не будет у России Сибири)

[Исправлено: Janus, 02.02.2021 - 18:26]

[Исправлено: Janus, 02.02.2021 - 18:29]

Цитата:Ага прям 200 мил через границу. Было уже, если Даманский помните, то было. Не забывайте любое вторжение это ядерный конфликт, и Китай в нем вряд ли выиграет.Исторически Китай всегда имел самую большую армию на планете, и самое многочисленное население, но всегда проигрывал, причем практически всем. Даже в 20 веке умудрился в конфликте с Вьетнамом, проиграть ему.