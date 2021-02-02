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≡ Деятельность караоке-бара Jon Snow приостановил суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40847
Деятельность караоке-бара Jon Snow приостановил суд в Костанае
Отправлено: 02.02.21 - 18:32
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Решение по иску департамента санитарно-эпидемиологического контроля к ИП Туребековой, которой принадлежит караоке-бар Jon Snow, СМЭС вынес сегодня, 2 февраля.
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1248
Re: Деятельность караоке-бара Jon Snow приостановил суд в...
Отправлено: 02.02.21 - 18:32
#1
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Интересно, по двум другим такой же приговор будет? Они то, вроде, пока никого не вытолкали.
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