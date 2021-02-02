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≡ "Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве в армию и службе в ней в период пандемии рассказали в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40847
"Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве в армию и службе в ней в период пандемии рассказали в Костанае
Отправлено: 02.02.21 - 16:22
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Приписка к призывным участкам граждан мужского пола, которым в этом году исполняется 17 лет, проводится в январе-марте в соответствии со ст. 16 Закона РК "О воинской службе". В Костанайской области приписке сейчас подлежат 4 409 человек.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21033
"Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве в армию и службе в ней в период пандемии рассказали в Костанае
Отправлено: 02.02.21 - 18:14
#15
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Цитата:
abaika95:
и самое главное прививают дисциплину тысячам оболтусов

Для этого есть СИЗО. Зачем 1000 генералов, ненужных - держать?... :lol: :oops: :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10792
Re: "Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве...
Отправлено: 02.02.21 - 18:19
#16
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Цитата:
юля елиссева:


что, не берут в армию?
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
59
"Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве в армию и службе в ней в период пандемии рассказали в Костанае
Отправлено: 02.02.21 - 18:20
#17
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Цитата:
abaika95:
200 парней в шинелях даже без оружия и не будет у России Сибири)

Ага прям 200 мил через границу. Было уже, если Даманский помните, то было. Не забывайте любое вторжение это ядерный конфликт, и Китай в нем вряд ли выиграет.
Исторически Китай всегда имел самую большую армию на планете, и самое многочисленное население, но всегда проигрывал, причем практически всем. Даже в 20 веке умудрился в конфликте с Вьетнамом, проиграть ему.

[Исправлено: Janus, 02.02.2021 - 18:26]

[Исправлено: Janus, 02.02.2021 - 18:29]
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
59
"Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве в армию и службе в ней в период пандемии рассказали в Костанае
Отправлено: 02.02.21 - 18:22
#18
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Странный вопрос. А что, по-вашему враг. И в чем враждебность России по отношению к Казахстану. В поставках вакцины Спутник V.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10792
"Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве в армию и службе в ней в период пандемии рассказали в Костанае
Отправлено: 02.02.21 - 18:28
#19
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Цитата:
abaika95:
Страные у тебя представления о армии)


ты наверное думаешь, что сейчас служишь в армии. ты хоть например в танке водителем или наводчиком хотя бы по лесам, рекам переплавлялся?
у тебя армия-сидеть тут писюлькать на форуме.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10792
"Главное - чтобы не было тату на лице" - О призыве в армию и службе в ней в период пандемии рассказали в Костанае
Отправлено: 02.02.21 - 18:40
#20
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Цитата:
Janus:


я удивлен, что до сих пор шума нет, а вдруг от спутника все хорошие умрут,
а плохие нет.
в кз.

[Исправлено: alex_60, 02.02.2021 - 18:41]
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