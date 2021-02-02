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≡ Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу и будут пускать в заведения по QR-коду
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40847
Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу и будут пускать в заведения по QR-коду
Отправлено: 02.02.21 - 17:23
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Для посещения данных мест необходимо будет отсканировать специальный QR-код и предъявить на входе. Приложение отобразит рейтинг риска, который делится на красный, желтый, синий и зеленый статусы. Но пока это только проект.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6822
Re: Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу...
Отправлено: 02.02.21 - 17:23
#1
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Оооой скандалы не избежны)
Придет человек твердо увереный что в зелёном статусе а ему на входе говорят что он в красном) драки,слюни,сопли,записывание видосиков,взаимные обвинения......
Весело весна начнется)
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
717
Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу и будут пускать в заведения по QR-коду
Отправлено: 02.02.21 - 17:37
#2
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"- А у вас на земле, как вы определяете кто перед кем сколько должен присесть? -Ну это на глаз. -Дикари. -Когда в обществе нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели" (КинДзаДза).
Есть ИНН, в конце концов ФИО человека, ан нет, маловато будет! Теперь еще один код придумали.А с ним и куча проблем как обычно.И не будет им конца и края

[Исправлено: Дантист, 02.02.2021 - 17:51]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2163
Re: Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу...
Отправлено: 02.02.21 - 17:53
#3
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Цитата:
Казахстанцев намерены классифицировать по цветам


Алеет Восток... Берем пример с Китая. У них каждому жителю присвоена 1000 баллов и все поступки получают оценку. Менее 600 - ты уже отброс общества. Не может открыть бизнес, даже не может купить билеты на транспорт. Так и у нас будет, не зря Первый - китаист.
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
59
Re: Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу...
Отправлено: 02.02.21 - 18:15
#4
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Цитата:
Дантист:
кто перед кем сколько должен присесть? -Ну это на глаз. -Дикари. -Когда в обществе нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели" (КинДзаДза)

Ну прям точно планета Плюк
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
77
Re: Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу...
Отправлено: 02.02.21 - 18:19
#5
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Теперь самые востребованые должности будут те, кто будет контролировать эти базы данных. Можно по звонку сделать кому то красный цвет, или проштрафившемуся сынку чиновника сделать зелёный. Ничего не меняется в доме Облонских.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21033
Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу и будут пускать в заведения по QR-коду
Отправлено: 02.02.21 - 18:28
#6
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Цитата:
abaika95:
Весело весна начнется)

Уже 30 лет, как началась... :lol: :oops:
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1248
Re: Дифференциация по цветам - Казахстанцев внесут в единую базу...
Отправлено: 02.02.21 - 18:44
#7
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Что-то тянут, сразу бы пришивали звёзды на одежду...
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