Re: Декретницам отказывают в пособии из-за 42 500 тенге

Отправлено: - 13:16

С этими 42500 не только декретницы попали.Дело в том, что единожды уплатив ЕСП для получения "помощи" от государства, вы становитесь участником ОСМС.Если впоследствие выплаты ЕСП не производились, то при возникновении необходимости мед.помощи в рамках ОСМС, вы должны оплатить взносы за весь период с момента первой оплаты ЕСП, так как в системе вы значитесь должником.Те же кто на 42500 не повёлся, станет участником ОСМС с момента первой оплаты ЕСП.Как-то так.