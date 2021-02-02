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≡ Декретницам отказывают в пособии из-за 42 500 тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40843
Декретницам отказывают в пособии из-за 42 500 тенге
Отправлено: 02.02.21 - 12:48
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Находящиеся в декретном отпуске женщины жалуются, что из-за получения 42 500 тенге им отказывают в оформлении детского пособия до года. Ситуацию разъяснили в АО "Государственный фонд социального страхования".
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21027
Re: Декретницам отказывают в пособии из-за 42 500 тенге
Отправлено: 02.02.21 - 12:48
#1
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И как этим Декретницам не - стыдно,
грабить - Государство?... :-o
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1246
Re: Декретницам отказывают в пособии из-за 42 500 тенге
Отправлено: 02.02.21 - 13:16
#2
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С этими 42500 не только декретницы попали.Дело в том, что единожды уплатив ЕСП для получения "помощи" от государства, вы становитесь участником ОСМС.Если впоследствие выплаты ЕСП не производились, то при возникновении необходимости мед.помощи в рамках ОСМС, вы должны оплатить взносы за весь период с момента первой оплаты ЕСП, так как в системе вы значитесь должником.Те же кто на 42500 не повёлся, станет участником ОСМС с момента первой оплаты ЕСП.Как-то так.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2160
Re: Декретницам отказывают в пособии из-за 42 500 тенге
Отправлено: 02.02.21 - 13:39
#3
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Цитата:
drakon:
И как этим Декретницам не - стыдно, грабить - Государство?...


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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10787
Декретницам отказывают в пособии из-за 42 500 тенге
Отправлено: 02.02.21 - 13:50
#4
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Цитата:
Козлов я:


так вот где он работает сторожем.
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