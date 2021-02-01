Отправлено: - 03:04

abaika95:

Ведь ЦРУ очень тонко сыграло как раз в приход инагурации байдена и это только начало

Цитата:Я бы хотел работать на спецслужбы. Сидишь себе ниче не делаешь, в мире что то происходит - и тут же пол-мира на тебя все грехи вешают, а другая половина мира - все заслуги. А ты такой даже не в курсе, за что