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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.02.21 - 11:07
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.02.21 - 11:11
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.02.21 - 11:19
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.02.21 - 12:13
О очередной гражданин СССР обиделся за капиталистическую Россию)
Я открыт диалогу давайте конструктивно и по делу
Вы зарплату тоже в советских рублях получаете?
А то тут секта новая возникала на просторах СНГ выдают друг другу паспорта СССР и считают современные власти не легетимными)
Я открыт диалогу давайте конструктивно и по делу
Вы зарплату тоже в советских рублях получаете?
А то тут секта новая возникала на просторах СНГ выдают друг другу паспорта СССР и считают современные власти не легетимными)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.02.21 - 12:16
Цитата:
Ну да Хрущев тот ещё приколист был
Но почему-то Брежнев стоит в одном ряду с Чапаевым,Ржевским и Вовочкой в анекдотах а Хрущева там нет
таноми52:
Я бродил среди скал, Всё Хрущёва искал. А Хрущёв среди скал Кукурузу сажал!"
Я бродил среди скал, Всё Хрущёва искал. А Хрущёв среди скал Кукурузу сажал!"
Ну да Хрущев тот ещё приколист был
Но почему-то Брежнев стоит в одном ряду с Чапаевым,Ржевским и Вовочкой в анекдотах а Хрущева там нет
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10787
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.02.21 - 12:37
//Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Алексею Навальному на реальный. Об этом в понедельник, 1 февраля,сообщают сми.//
//Дмитрий Медведев назвал Алексея Навального «политическим проходимцем», деятельность которого с годами становится циничней и разнузданней.//
дело идет к развязке. будет реальная посадка.
и это правильно.
а фразу **становится циничней и разнузданней**
я бы отнес и к "защитникам" пациента.
которые и здесь на форуме есть.
и кстати и не только в этой теме.
видно вирусное тоже.
[Исправлено: alex_60, 01.02.2021 - 12:42]
//Дмитрий Медведев назвал Алексея Навального «политическим проходимцем», деятельность которого с годами становится циничней и разнузданней.//
дело идет к развязке. будет реальная посадка.
и это правильно.
а фразу **становится циничней и разнузданней**
я бы отнес и к "защитникам" пациента.
которые и здесь на форуме есть.
и кстати и не только в этой теме.
видно вирусное тоже.
[Исправлено: alex_60, 01.02.2021 - 12:42]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6258
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.02.21 - 20:19
Алиса появилась, сколько лет, сколько зим
(Полноправные пользователи)
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- 21.06.09
- Сообщений:
- 4556
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.02.21 - 21:04
ну я так - залетом-мимолетом
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6258
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.02.21 - 22:38
Цитата:
Ну заходите почаще, на огонёк.
Алиса:
ну я так - залетом-мимолетом
ну я так - залетом-мимолетом
Ну заходите почаще, на огонёк.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.02.21 - 03:04
Цитата:
Я бы хотел работать на спецслужбы. Сидишь себе ниче не делаешь, в мире что то происходит - и тут же пол-мира на тебя все грехи вешают, а другая половина мира - все заслуги. А ты такой даже не в курсе, за что
abaika95:
Ведь ЦРУ очень тонко сыграло как раз в приход инагурации байдена и это только начало
Ведь ЦРУ очень тонко сыграло как раз в приход инагурации байдена и это только начало
Я бы хотел работать на спецслужбы. Сидишь себе ниче не делаешь, в мире что то происходит - и тут же пол-мира на тебя все грехи вешают, а другая половина мира - все заслуги. А ты такой даже не в курсе, за что
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.02.21 - 03:14
#ГражданинСССР, я обычно как то без внимания к вашему нику, а щас это прям готовыйхэштег для хайпа))) С таким ником даже каменты оставлять не обязательно, можно просто пробелов натыкать)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.02.21 - 10:22
Привет, Макс!
Я думала, ВЫ решили исключить себя из завсегдатаев флуда
Я думала, ВЫ решили исключить себя из завсегдатаев флуда
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.02.21 - 11:28
Цитата:
Странно, что Вы уткнулись в эту сторону истории...
Видимо, надо было для эффективности работы начать репрессии среди зэков: карцеры, избиения, пытки
Ведь об этом пишут всегда, когда речь заходит о лагерях и зонах тех времён.
Victor Yang:
И об эффективности использования рабочего времени командным составом - тоже.
И об эффективности использования рабочего времени командным составом - тоже.
Странно, что Вы уткнулись в эту сторону истории...
Видимо, надо было для эффективности работы начать репрессии среди зэков: карцеры, избиения, пытки
Ведь об этом пишут всегда, когда речь заходит о лагерях и зонах тех времён.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13651
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.02.21 - 12:02
Цитата:
Ничего странного. Руководитель должен руководить, а не читать газеты целый день или чистить снег. Читать сержанта можно посадить.
[Исправлено: Victor Yang, 02.02.2021 - 12:07]
таноми52:
Странно, что Вы уткнулись в эту сторону истории...
Странно, что Вы уткнулись в эту сторону истории...
Ничего странного. Руководитель должен руководить, а не читать газеты целый день или чистить снег. Читать сержанта можно посадить.
[Исправлено: Victor Yang, 02.02.2021 - 12:07]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.02.21 - 12:21
Цитата:
Даров Канада где пропадал?)
Считаешь что за навальным не стоят спецслужбы?
maxsaf:
Я бы хотел работать на спецслужбы. Сидишь себе ниче не делаешь, в мире что то происходит - и тут же пол-мира на тебя все грехи вешают, а другая половина мира - все заслуги. А ты такой даже не в курсе, за что
Я бы хотел работать на спецслужбы. Сидишь себе ниче не делаешь, в мире что то происходит - и тут же пол-мира на тебя все грехи вешают, а другая половина мира - все заслуги. А ты такой даже не в курсе, за что
Даров Канада где пропадал?)
Считаешь что за навальным не стоят спецслужбы?
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