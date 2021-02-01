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Охранникам, вытолкавшим мониторинговую группу из караоке-бара в Костанае, переквалифицировали статью по делу
Охранникам, вытолкавшим мониторинговую группу из караоке-бара в Костанае, переквалифицировали статью по делу
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40843
Охранникам, вытолкавшим мониторинговую группу из караоке-бара в Костанае, переквалифицировали статью по делу
Отправлено: 01.02.21 - 15:30
Об этом сегодня, 1 февраля, сообщили в пресс-службе департамента полиции. Уголовное дело, досудебное расследование по которому еще ведется, переквалифицировано на ст. 252 УК РК (превышение полномочий служащими частных охранных служб).
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Re: Охранникам, вытолкавшим мониторинговую группу из...
Отправлено: 01.02.21 - 15:30
Цитата:
Владелец выплатит теперь
Раз дал команду своим торпедам то пусть и расплачивается сам
Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 5 тысяч МРП, либо лишение свободы до 5 лет.
Владелец выплатит теперь
Раз дал команду своим торпедам то пусть и расплачивается сам
Re: Охранникам, вытолкавшим мониторинговую группу из...
Отправлено: 01.02.21 - 17:13
Чего прицепились к ним, похоже хотят обанкротить и захватить за бесценок, проходили такое, знаем
Re: Охранникам, вытолкавшим мониторинговую группу из...
Отправлено: 01.02.21 - 22:26
Цитата:
Вряд ли. Он же паровозом пойдет. Отнекиваться будет и кивать на инициативу работников. Хотя, в любом случае, раз работали - всё равно штраф заплатит за это.
abaika95:
Владелец выплатит теперь Раз дал команду своим торпедам то пусть и расплачивается сам
Владелец выплатит теперь Раз дал команду своим торпедам то пусть и расплачивается сам
Вряд ли. Он же паровозом пойдет. Отнекиваться будет и кивать на инициативу работников. Хотя, в любом случае, раз работали - всё равно штраф заплатит за это.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1246
Re: Охранникам, вытолкавшим мониторинговую группу из...
Отправлено: 01.02.21 - 23:22
Уже определились бы, в качестве журналиста была госпожа Сергазинова или как член мониторинговой группы?Если второе, то статью о препятствовании журналисткой деятельности обязаны убрать.
Охранникам, вытолкавшим мониторинговую группу из караоке-бара в Костанае, переквалифицировали статью по делу
Отправлено: 01.02.21 - 23:43
Цитата:
Скорее всего, как журналист совместно с мониторинговой группой. Правда, непонятны мотивы - идти трем женщинам, без полиции, к пьяным людям? Ну теоретически и посетители могли им хорошо навалять. Неосмотрительно.
КГСПС:
Уже определились бы, в качестве журналиста была госпожа Сергазинова или как член мониторинговой группы?
Уже определились бы, в качестве журналиста была госпожа Сергазинова или как член мониторинговой группы?
Скорее всего, как журналист совместно с мониторинговой группой. Правда, непонятны мотивы - идти трем женщинам, без полиции, к пьяным людям? Ну теоретически и посетители могли им хорошо навалять. Неосмотрительно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6258
Охранникам, вытолкавшим мониторинговую группу из караоке-бара в Костанае, переквалифицировали статью по делу
Отправлено: 01.02.21 - 23:47
Цитата:
Полисяя вроде не пустили даже во внутрь.
Victor Yang:
Правда, непонятны мотивы - идти трем женщинам, без полиции
Правда, непонятны мотивы - идти трем женщинам, без полиции
Полисяя вроде не пустили даже во внутрь.
Re: Охранникам, вытолкавшим мониторинговую группу из...
Отправлено: 01.02.21 - 23:56
Цитата:
Ну да я ни я и инициатива не моя)
Цитата:
История темная
Полицейского не пустили а эти поперлись где их начали в тамбуре щимить
Не пойму логику владельцев для чего тёток то запустили? Чтобы вытолкать? Тогда надо было трубой кого огреть для пущей острастки тогда точно далеко и на долго укатили бы
А ещё не удивлюсь владельцы завтра на митинг выйдут как самые обиженные на свете
Плакаты развесят против тирании
Но там надеюсь наши полицейские уже насмотрелись как в Москве разгоняют несанкционированные Митинги
Сапоги уже закупили
Victor Yang:
Отнекиваться будет и кивать на инициативу работников.
Отнекиваться будет и кивать на инициативу работников.
Ну да я ни я и инициатива не моя)
Цитата:
Victor Yang:
Правда, непонятны мотивы - идти трем женщинам, без полиции, к пьяным людям?
Правда, непонятны мотивы - идти трем женщинам, без полиции, к пьяным людям?
История темная
Полицейского не пустили а эти поперлись где их начали в тамбуре щимить
Не пойму логику владельцев для чего тёток то запустили? Чтобы вытолкать? Тогда надо было трубой кого огреть для пущей острастки тогда точно далеко и на долго укатили бы
А ещё не удивлюсь владельцы завтра на митинг выйдут как самые обиженные на свете
Плакаты развесят против тирании
Но там надеюсь наши полицейские уже насмотрелись как в Москве разгоняют несанкционированные Митинги
Сапоги уже закупили
Охранникам, вытолкавшим мониторинговую группу из караоке-бара в Костанае, переквалифицировали статью по делу
Отправлено: 02.02.21 - 02:19
Сейчас посмотрел видео Тобол-инфо. Для пущего эффекта они ещё и музыку подобрали!))). Но вообще по-хамски действовали, конечно. "Мониторинговая группа - откройте двери!". А вместо документов - сотовый телефон, снимающий видео. На требование открыть - можно и не открывать, но у полиции есть ведь психологические уловки - типа, тут нам сообщение поступило что вы тут наркотики фасуете! В ответ, конечно, - Нет, всего лишь банкет... Профит!
А с другой стороны, я не могу понять участников такого полуподпольного банкета - нагрянула полиция, праздник испорчен, деньги потрачены, участникам нужно будет заплатить штрафы, веселья не получилось. Или каждый думает что с ним такого не произойдет?
А с другой стороны, я не могу понять участников такого полуподпольного банкета - нагрянула полиция, праздник испорчен, деньги потрачены, участникам нужно будет заплатить штрафы, веселья не получилось. Или каждый думает что с ним такого не произойдет?
Re: Охранникам, вытолкавшим мониторинговую группу из...
Отправлено: 02.02.21 - 08:04
Предлагаю этим бездельникам/Цам шатающиеся по трое в увеселительные заведениях помониторить утренние и вечерние комбинатовские автобусы на предмет заполняемости у нас в рудном
Re: Охранникам, вытолкавшим мониторинговую группу из...
Отправлено: 02.02.21 - 12:19
Цитата:
Там уже взаимное кидание какашками началось
Джон Сноу провел свое расследование и выяснил что Тобол инфо без масок сидит на работе!))
Подлкючают блогеров к поддержке)
Видно не хотят за охрану миллионы платить) решили пойти путем наименьшего сопротивления-записать видосик!!)) Падерин стайл)
Victor Yang:
Сейчас посмотрел видео Тобол-инфо. Для пущего эффекта они ещё и музыку подобрали
Сейчас посмотрел видео Тобол-инфо. Для пущего эффекта они ещё и музыку подобрали
Там уже взаимное кидание какашками началось
Джон Сноу провел свое расследование и выяснил что Тобол инфо без масок сидит на работе!))
Подлкючают блогеров к поддержке)
Видно не хотят за охрану миллионы платить) решили пойти путем наименьшего сопротивления-записать видосик!!)) Падерин стайл)
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