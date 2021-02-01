Отправлено: - 23:43

КГСПС:

Уже определились бы, в качестве журналиста была госпожа Сергазинова или как член мониторинговой группы?

Цитата:Скорее всего, как журналист совместно с мониторинговой группой. Правда, непонятны мотивы - идти трем женщинам, без полиции, к пьяным людям? Ну теоретически и посетители могли им хорошо навалять. Неосмотрительно.