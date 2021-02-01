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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 44 из 45«1...42434445»
Ответить Новый топик
г
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
23
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.02.21 - 11:07
#646
Комментарий удален модератором.
Профайл
г
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
23
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.02.21 - 11:11
#647
Комментарий удален модератором.
Профайл
г
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
23
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.02.21 - 11:19
#648
Комментарий удален модератором.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6814
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.02.21 - 12:13
#649
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О очередной гражданин СССР обиделся за капиталистическую Россию)
Я открыт диалогу давайте конструктивно и по делу
Вы зарплату тоже в советских рублях получаете?
А то тут секта новая возникала на просторах СНГ выдают друг другу паспорта СССР и считают современные власти не легетимными)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6814
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.02.21 - 12:16
#650
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Я бродил среди скал, Всё Хрущёва искал. А Хрущёв среди скал Кукурузу сажал!"

Ну да Хрущев тот ещё приколист был
Но почему-то Брежнев стоит в одном ряду с Чапаевым,Ржевским и Вовочкой в анекдотах а Хрущева там нет
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10787
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.02.21 - 12:37
#651
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//Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Алексею Навальному на реальный. Об этом в понедельник, 1 февраля,сообщают сми.//

//Дмитрий Медведев назвал Алексея Навального «политическим проходимцем», деятельность которого с годами становится циничней и разнузданней.//

дело идет к развязке. будет реальная посадка.
и это правильно.
а фразу **становится циничней и разнузданней**
я бы отнес и к "защитникам" пациента.
которые и здесь на форуме есть.
и кстати и не только в этой теме.
видно вирусное тоже.

[Исправлено: alex_60, 01.02.2021 - 12:42]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6258
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.02.21 - 20:19
#652
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Алиса появилась, сколько лет, сколько зим :lol:
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4556
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.02.21 - 21:04
#653
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ну я так - залетом-мимолетом 8-) :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6258
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.02.21 - 22:38
#654
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Цитата:
Алиса:
ну я так - залетом-мимолетом

Ну заходите почаще, на огонёк. ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9924
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.02.21 - 03:04
#655
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Цитата:
abaika95:
Ведь ЦРУ очень тонко сыграло как раз в приход инагурации байдена и это только начало

Я бы хотел работать на спецслужбы. Сидишь себе ниче не делаешь, в мире что то происходит - и тут же пол-мира на тебя все грехи вешают, а другая половина мира - все заслуги. А ты такой даже не в курсе, за что :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9924
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.02.21 - 03:14
#656
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#ГражданинСССР, я обычно как то без внимания к вашему нику, а щас это прям готовыйхэштег для хайпа))) С таким ником даже каменты оставлять не обязательно, можно просто пробелов натыкать)))
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2212
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.02.21 - 10:22
#657
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Привет, Макс! :-)
Я думала, ВЫ решили исключить себя из завсегдатаев флуда
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2212
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.02.21 - 11:28
#658
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Цитата:
Victor Yang:
И об эффективности использования рабочего времени командным составом - тоже.



Странно, что Вы уткнулись в эту сторону истории...
Видимо, надо было для эффективности работы начать репрессии среди зэков: карцеры, избиения, пытки
Ведь об этом пишут всегда, когда речь заходит о лагерях и зонах тех времён.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13651
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.02.21 - 12:02
#659
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Цитата:
таноми52:
Странно, что Вы уткнулись в эту сторону истории...

Ничего странного. Руководитель должен руководить, а не читать газеты целый день или чистить снег. Читать сержанта можно посадить.

[Исправлено: Victor Yang, 02.02.2021 - 12:07]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6814
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.02.21 - 12:21
#660
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Цитата:
maxsaf:
Я бы хотел работать на спецслужбы. Сидишь себе ниче не делаешь, в мире что то происходит - и тут же пол-мира на тебя все грехи вешают, а другая половина мира - все заслуги. А ты такой даже не в курсе, за что

Даров Канада где пропадал?)
Считаешь что за навальным не стоят спецслужбы?
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