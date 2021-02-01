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≡ Охранникам, вытолкавшим мониторинговую группу из караоке-бара в Костанае, переквалифицировали статью по делу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40842
Охранникам, вытолкавшим мониторинговую группу из караоке-бара в Костанае, переквалифицировали статью по делу
Отправлено: 01.02.21 - 15:30
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Об этом сегодня, 1 февраля, сообщили в пресс-службе департамента полиции. Уголовное дело, досудебное расследование по которому еще ведется, переквалифицировано на ст. 252 УК РК (превышение полномочий служащими частных охранных служб).
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6812
Re: Охранникам, вытолкавшим мониторинговую группу из...
Отправлено: 01.02.21 - 15:30
#1
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Цитата:
Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 5 тысяч МРП, либо лишение свободы до 5 лет. 

Владелец выплатит теперь
Раз дал команду своим торпедам то пусть и расплачивается сам
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4443
Re: Охранникам, вытолкавшим мониторинговую группу из...
Отправлено: 01.02.21 - 17:13
#2
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Чего прицепились к ним, похоже хотят обанкротить и захватить за бесценок, проходили такое, знаем
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13650
Re: Охранникам, вытолкавшим мониторинговую группу из...
Отправлено: 01.02.21 - 22:26
#3
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Цитата:
abaika95:
Владелец выплатит теперь Раз дал команду своим торпедам то пусть и расплачивается сам

Вряд ли. Он же паровозом пойдет. Отнекиваться будет и кивать на инициативу работников. Хотя, в любом случае, раз работали - всё равно штраф заплатит за это.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1244
Re: Охранникам, вытолкавшим мониторинговую группу из...
Отправлено: 01.02.21 - 23:22
#4
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Уже определились бы, в качестве журналиста была госпожа Сергазинова или как член мониторинговой группы?Если второе, то статью о препятствовании журналисткой деятельности обязаны убрать.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13650
Охранникам, вытолкавшим мониторинговую группу из караоке-бара в Костанае, переквалифицировали статью по делу
Отправлено: 01.02.21 - 23:43
#5
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Цитата:
КГСПС:
Уже определились бы, в качестве журналиста была госпожа Сергазинова или как член мониторинговой группы?

Скорее всего, как журналист совместно с мониторинговой группой. Правда, непонятны мотивы - идти трем женщинам, без полиции, к пьяным людям? Ну теоретически и посетители могли им хорошо навалять. Неосмотрительно.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6258
Охранникам, вытолкавшим мониторинговую группу из караоке-бара в Костанае, переквалифицировали статью по делу
Отправлено: 01.02.21 - 23:47
#6
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Цитата:
Victor Yang:
Правда, непонятны мотивы - идти трем женщинам, без полиции

Полисяя вроде не пустили даже во внутрь. ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6812
Re: Охранникам, вытолкавшим мониторинговую группу из...
Отправлено: 01.02.21 - 23:56
#7
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Цитата:
Victor Yang:
Отнекиваться будет и кивать на инициативу работников.

Ну да я ни я и инициатива не моя)
Цитата:
Victor Yang:
Правда, непонятны мотивы - идти трем женщинам, без полиции, к пьяным людям?

История темная
Полицейского не пустили а эти поперлись где их начали в тамбуре щимить
Не пойму логику владельцев для чего тёток то запустили? Чтобы вытолкать? Тогда надо было трубой кого огреть для пущей острастки тогда точно далеко и на долго укатили бы
А ещё не удивлюсь владельцы завтра на митинг выйдут как самые обиженные на свете
Плакаты развесят против тирании
Но там надеюсь наши полицейские уже насмотрелись как в Москве разгоняют несанкционированные Митинги
Сапоги уже закупили
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13650
Охранникам, вытолкавшим мониторинговую группу из караоке-бара в Костанае, переквалифицировали статью по делу
Отправлено: 02.02.21 - 02:19
#8
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Сейчас посмотрел видео Тобол-инфо. Для пущего эффекта они ещё и музыку подобрали!))). Но вообще по-хамски действовали, конечно. "Мониторинговая группа - откройте двери!". А вместо документов - сотовый телефон, снимающий видео. На требование открыть - можно и не открывать, но у полиции есть ведь психологические уловки - типа, тут нам сообщение поступило что вы тут наркотики фасуете! В ответ, конечно, - Нет, всего лишь банкет... Профит!
А с другой стороны, я не могу понять участников такого полуподпольного банкета - нагрянула полиция, праздник испорчен, деньги потрачены, участникам нужно будет заплатить штрафы, веселья не получилось. Или каждый думает что с ним такого не произойдет?
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