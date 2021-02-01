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≡ 40 человек уже получили прививку от коронавируса в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40842
40 человек уже получили прививку от коронавируса в Костанайской области
Отправлено: 01.02.21 - 15:42
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Данные о вакцинации в регионе на 15.30 сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА. Напомним, 1 февраля в Казахстане стартовала массовая вакцинация от коронавируса.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1056
40 человек уже получили прививку от коронавируса в Костанайской области
Отправлено: 01.02.21 - 22:00
#15
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Это значит примерно 33 вакцинированных на 100 населения.

Может быть журналисты и понимают друг друга, имея какой-то общий уровень подготовки или знание каких-то неуловимых тонкостей стилистики, но откуда Вы взяли треть вакцинированных Дании, абсолютно непонятно. С такими темпами вакцинации датчанам уже можно не бояться вирусов и мониторинговых групп.

Фраза "В среднем они делают меньше 0,02 прививки на 100 человек в день" опять не даёт четкого понимания, так как непонятно от какого количества ведётся подсчет. Там есть упоминание о некоем "региональном" населении, но таковым можно считать любое количество любого региона, выгодного для подсчёта в нужную сторону.

В Казахстане тоже, наверняка, начнут с крупных городов, а регионы временно получат вакцину только для определенных групп населения, а в глубинке и вовсе скорость вакцинации будет примерно ноль целых, хрен десятых вакцинированных на 100 человек в день. Получается, как посчитаешь - так и будет.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6258
40 человек уже получили прививку от коронавируса в Костанайской области
Отправлено: 01.02.21 - 22:35
#16
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Это значит примерно 33 вакцинированных на 100 населения.

Опять не сходится. По сообщения немецких официальных СМИ (правда на немецком) по состоянию на 19-ое января, почти 3 процента населения привито. Что тоже хороший показатель конечно. ;-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13649
40 человек уже получили прививку от коронавируса в Костанайской области
Отправлено: 01.02.21 - 22:50
#17
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Вот, например, "Новая газета"

Разочаровывает меня редакция НГ. Новая газета - информационная помойка, которая только и делает что гадит на страну в которой издаётся.

[Исправлено: Victor Yang, 01.02.2021 - 22:51]
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