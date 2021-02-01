Отправлено: - 22:00

Георгий ГОВОРОВ:

Это значит примерно 33 вакцинированных на 100 населения.

Цитата:Может быть журналисты и понимают друг друга, имея какой-то общий уровень подготовки или знание каких-то неуловимых тонкостей стилистики, но откуда Вы взяли треть вакцинированных Дании, абсолютно непонятно. С такими темпами вакцинации датчанам уже можно не бояться вирусов и мониторинговых групп.Фраза "В среднем они делают меньше 0,02 прививки на 100 человек в день" опять не даёт четкого понимания, так как непонятно от какого количества ведётся подсчет. Там есть упоминание о некоем "региональном" населении, но таковым можно считать любое количество любого региона, выгодного для подсчёта в нужную сторону.В Казахстане тоже, наверняка, начнут с крупных городов, а регионы временно получат вакцину только для определенных групп населения, а в глубинке и вовсе скорость вакцинации будет примерно ноль целых, хрен десятых вакцинированных на 100 человек в день. Получается, как посчитаешь - так и будет.