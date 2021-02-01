Отправлено: - 22:26

abaika95:

Владелец выплатит теперь Раз дал команду своим торпедам то пусть и расплачивается сам

Цитата:Вряд ли. Он же паровозом пойдет. Отнекиваться будет и кивать на инициативу работников. Хотя, в любом случае, раз работали - всё равно штраф заплатит за это.