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40 человек уже получили прививку от коронавируса в Костанайской области
40 человек уже получили прививку от коронавируса в Костанайской области
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