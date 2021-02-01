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≡ "Красная кнопка" казахстанской полиции появилась в AppStore и PlayMarket
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40842
"Красная кнопка" казахстанской полиции появилась в AppStore и PlayMarket
Отправлено: 01.02.21 - 12:50
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МВД запустило новый сервис для населения - мобильное приложение "102". Программа включает в себя "красную кнопку" для быстрого вызова полиции. Ерлан Тургумбаев отметил, что приложение разработано с целью более оперативного реагирования полицейских на происшествия и сообщения граждан.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7191
Re: "Красная кнопка" казахстанской полиции появилась в...
Отправлено: 01.02.21 - 12:50
#1
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4443
Re: "Красная кнопка" казахстанской полиции появилась в...
Отправлено: 01.02.21 - 18:55
#2
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Я что-то не пойму, а просто позвонить на сто два нельзя?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7191
"Красная кнопка" казахстанской полиции появилась в AppStore и PlayMarket
Отправлено: 01.02.21 - 21:37
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Я что-то не пойму, а просто позвонить на сто два нельзя?

ну это же не модно, сейчас сифрависация... как сегодня сказали "высокие технологии"
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