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≡ 40 человек уже получили прививку от коронавируса в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40842
40 человек уже получили прививку от коронавируса в Костанайской области
Отправлено: 01.02.21 - 15:42
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Данные о вакцинации в регионе на 15.30 сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА. Напомним, 1 февраля в Казахстане стартовала массовая вакцинация от коронавируса.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1951
Re: 40 человек уже получили прививку от коронавируса в...
Отправлено: 01.02.21 - 15:42
#1
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Грек и Нечитайло когда публично прививки сделают?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6811
Re: 40 человек уже получили прививку от коронавируса в...
Отправлено: 01.02.21 - 15:53
#2
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Цитата:
юля елиссева:
Грек и Нечитайло когда публично прививки сделают?

Дудника ещё забыл
Сапожник без сапог
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1951
40 человек уже получили прививку от коронавируса в Костанайской области
Отправлено: 01.02.21 - 15:57
#3
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Дудник хороший человек, нечего его испытуемым делать))
Я сама хочу привиться, но только не российской и не казахстанской вакциной. Когда в Казахстан начнут поставлять американскую и европейскую вакцины?

[Исправлено: юля елиссева, 01.02.2021 - 15:59]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7190
Re: 40 человек уже получили прививку от коронавируса в...
Отправлено: 01.02.21 - 15:57
#4
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Цитата:
На 15.30 в Костанайской области прививку от коронавируса получили 40 человек.

Пора НГ сверху желтую статистику менять... вместо заболевших писать вакцинированных в Костанайской области... тут-то данные будут оперативней оперативного. ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6811
Re: 40 человек уже получили прививку от коронавируса в...
Отправлено: 01.02.21 - 15:58
#5
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Цитата:
юля елиссева:
Дудник хороший человек, нечего его испытуемым делать

Ниче пусть пример показывает
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
53
40 человек уже получили прививку от коронавируса в Костанайской области
Отправлено: 01.02.21 - 16:27
#6
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Цитата:
yudjin:
тут-то данные будут оперативней оперативног

Не факт. Если статистику по заболевшим можно занижать, чтобы не получить по шапке от вышестоящего руководства... То статистику по вакцинированным никто не помешает завышать, либо чтобы не получить по шапке за недостаточную работу, либо чтобы получить похвалу как одному из лучших чиновников в регионе.
Вот, например, "Новая газета" буквально неделю назад рассказывала какие странности обнаружились с темпами вакцинации в России. Пишут, что цифры на федеральном уровне могут быть завышены в три раза, а на запросы СМИ власти не отвечают. Я ничуть не удивлюсь подобной ситуации и в Казахстане.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6811
Re: 40 человек уже получили прививку от коронавируса в...
Отправлено: 01.02.21 - 16:35
#7
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Не факт. Если статистику по заболевшим можно занижать, чтобы не получить по шапке от вышестоящего руководства..

Интересная ситуация прям ирония судьбы
Народ не верит в вирус и возмущается зачем СМИ публикует враньё про количество заболевших якобы чтобы все позакрывать?
Власти прекрасно знают что заболевших больше и отчитываются перед центром что у нас все нормально чтобы не вводить ограничения и не злить население
Центр возмущен почему им дают неправильные цифры и требует вводить жёсткие ограничения
Народ смотря на это ещё больше не верит в вирус))
Теперь началась вакцинация.....
Кто виноват и что делать?
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1055
40 человек уже получили прививку от коронавируса в Костанайской области
Отправлено: 01.02.21 - 16:49
#8
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Вот, например, "Новая газета" буквально неделю назад рассказывала какие странности обнаружились с темпами вакцинации в России.

В самой этой статье "Новой газеты" не меньше странностей. Вот, например, фраза оттуда: "Лидер среди европейских стран — Дания: за три недели ей удалось привить почти каждого третьего из 100 человек".
Это как понимать? Построили всю Данию группами по сто человек и приказали им рассчитаться по порядку номеров, потом всех третьих увезли и из этих третьих ПОЧТИ всех провакцинировали? Журналисты они такие, что хотят, то и напишут, где хотят, там и возьмут данные.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10785
40 человек уже получили прививку от коронавируса в Костанайской области
Отправлено: 01.02.21 - 17:56
#9
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Вот, например, "Новая газета" буквально неделю назад рассказывала какие странности обнаружились с темпами вакцинации в России.


нашли на кого ссылаться
это как на пациента про дворец.
один уровень.
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
53
Re: 40 человек уже получили прививку от коронавируса в...
Отправлено: 01.02.21 - 19:18
#10
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Цитата:
Маркс:
Это как понимать? Построили всю Данию группами по сто человек

Это значит примерно 33 вакцинированных на 100 населения. Если вы прочитаете дальше, то в статье приводится и аналогичные данные по России - всего 0,02 вакцинированных на 100 человек. Поэтому Дания приводится лучшей среди европейских стран. У России и ресурсов должно быть больше, чем у Дании, и вакцинироваться начали раньше, а результаты в целом хуже.
Цитата:
alex_60:
это как на пациента про дворец. один уровень.

Это ваше субъективное мнение. Я его не разделяю. Считаю "Новую газету" одним из лучших печатных СМИ на территории СНГ. Но это тоже мое субъективное мнение.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4556
Re: 40 человек уже получили прививку от коронавируса в...
Отправлено: 01.02.21 - 19:55
#11
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Перед вакцинацией алматинцам будут делать экспресс-тест на коронавирус
Алматы. 1 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Перед вакцинацией алматинцам будут делать экспресс-тест на коронавирус, сообщила заместитель главного врача по лечебной работе городской поликлиники №5 Толкын Разинова. «Когда мы будем проводить вакцинацию третьим этапом, когда мы уже начнем вакцинацию населения, то на этот случай у нас предусмотрен закуп экспресс-тестов и мы непосредственно перед вакцинацией будем проводить данный вид исследования», - заявила Разинова на брифинге в понедельник. Кроме того, она сообщила, что в случае сомнений, женщины смогут перед вакцинацией сдать тест на беременность. «Нами закуплены экспресс-тесты, если женщина сомневается, бывают же такие моменты, что она не уверена в себе, мы перед вакцинацией женщину протестируем», - добавила Разинова.
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
124
Re: 40 человек уже получили прививку от коронавируса в...
Отправлено: 01.02.21 - 20:12
#12
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я могу быть 41 вым звоните .если что.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10785
40 человек уже получили прививку от коронавируса в Костанайской области
Отправлено: 01.02.21 - 20:34
#13
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население кз 18 млн.
моложе 18 и старше 65,которых прививать не будут, плюс 6 месяцев без прививки переболевшим, останется совсем ничего, которых надо привить, тем более процентов пятьдесят надо всего говорят.
останется миллионов пять.
мизер. до лета справятся.
и поедут поезда и автобусы, полетят самолеты, откроют границы и будет всем счастье.
да, и караоке бары откроют.
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