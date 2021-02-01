40 человек уже получили прививку от коронавируса в Костанайской области
Отправлено: 01.02.21 - 15:42
Данные о вакцинации в регионе на 15.30 сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА. Напомним, 1 февраля в Казахстане стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Читать новость
Дудник хороший человек, нечего его испытуемым делать)) Я сама хочу привиться, но только не российской и не казахстанской вакциной. Когда в Казахстан начнут поставлять американскую и европейскую вакцины?
yudjin: тут-то данные будут оперативней оперативног
Не факт. Если статистику по заболевшим можно занижать, чтобы не получить по шапке от вышестоящего руководства... То статистику по вакцинированным никто не помешает завышать, либо чтобы не получить по шапке за недостаточную работу, либо чтобы получить похвалу как одному из лучших чиновников в регионе. Вот, например, "Новая газета" буквально неделю назад рассказывала какие странности обнаружились с темпами вакцинации в России. Пишут, что цифры на федеральном уровне могут быть завышены в три раза, а на запросы СМИ власти не отвечают. Я ничуть не удивлюсь подобной ситуации и в Казахстане.
Георгий ГОВОРОВ: Не факт. Если статистику по заболевшим можно занижать, чтобы не получить по шапке от вышестоящего руководства..
Интересная ситуация прям ирония судьбы Народ не верит в вирус и возмущается зачем СМИ публикует враньё про количество заболевших якобы чтобы все позакрывать? Власти прекрасно знают что заболевших больше и отчитываются перед центром что у нас все нормально чтобы не вводить ограничения и не злить население Центр возмущен почему им дают неправильные цифры и требует вводить жёсткие ограничения Народ смотря на это ещё больше не верит в вирус)) Теперь началась вакцинация..... Кто виноват и что делать?
Георгий ГОВОРОВ: Вот, например, "Новая газета" буквально неделю назад рассказывала какие странности обнаружились с темпами вакцинации в России.
В самой этой статье "Новой газеты" не меньше странностей. Вот, например, фраза оттуда: "Лидер среди европейских стран — Дания: за три недели ей удалось привить почти каждого третьего из 100 человек". Это как понимать? Построили всю Данию группами по сто человек и приказали им рассчитаться по порядку номеров, потом всех третьих увезли и из этих третьих ПОЧТИ всех провакцинировали? Журналисты они такие, что хотят, то и напишут, где хотят, там и возьмут данные.
Маркс: Это как понимать? Построили всю Данию группами по сто человек
Это значит примерно 33 вакцинированных на 100 населения. Если вы прочитаете дальше, то в статье приводится и аналогичные данные по России - всего 0,02 вакцинированных на 100 человек. Поэтому Дания приводится лучшей среди европейских стран. У России и ресурсов должно быть больше, чем у Дании, и вакцинироваться начали раньше, а результаты в целом хуже. Цитата:
alex_60: это как на пациента про дворец. один уровень.
Это ваше субъективное мнение. Я его не разделяю. Считаю "Новую газету" одним из лучших печатных СМИ на территории СНГ. Но это тоже мое субъективное мнение.
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