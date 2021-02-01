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≡ Охранникам, вытолкавшим мониторинговую группу из караоке-бара в Костанае, переквалифицировали статью по делу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40842
Охранникам, вытолкавшим мониторинговую группу из караоке-бара в Костанае, переквалифицировали статью по делу
Отправлено: 01.02.21 - 15:30
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Об этом сегодня, 1 февраля, сообщили в пресс-службе департамента полиции. Уголовное дело, досудебное расследование по которому еще ведется, переквалифицировано на ст. 252 УК РК (превышение полномочий служащими частных охранных служб).
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6811
Re: Охранникам, вытолкавшим мониторинговую группу из...
Отправлено: 01.02.21 - 15:30
#1
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Цитата:
Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 5 тысяч МРП, либо лишение свободы до 5 лет. 

Владелец выплатит теперь
Раз дал команду своим торпедам то пусть и расплачивается сам
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4443
Re: Охранникам, вытолкавшим мониторинговую группу из...
Отправлено: 01.02.21 - 17:13
#2
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Чего прицепились к ним, похоже хотят обанкротить и захватить за бесценок, проходили такое, знаем
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