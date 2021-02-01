Отправлено: - 16:35

Георгий ГОВОРОВ:

Не факт. Если статистику по заболевшим можно занижать, чтобы не получить по шапке от вышестоящего руководства..

Цитата:Интересная ситуация прям ирония судьбыНарод не верит в вирус и возмущается зачем СМИ публикует враньё про количество заболевших якобы чтобы все позакрывать?Власти прекрасно знают что заболевших больше и отчитываются перед центром что у нас все нормально чтобы не вводить ограничения и не злить населениеЦентр возмущен почему им дают неправильные цифры и требует вводить жёсткие ограниченияНарод смотря на это ещё больше не верит в вирус))Теперь началась вакцинация.....Кто виноват и что делать?