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≡ Как задать вопросы акимам на отчетных встречах в Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40842
Как задать вопросы акимам на отчетных встречах в Костанайской области?
Отправлено: 01.02.21 - 16:36
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Отчетные встречи акимов городов и районов с населением в Костанайской области начались 27 января и завершатся 17 февраля. Вопросы можно задать во время трансляции в Instagram и YouTube, но лучше это сделать заранее.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1951
Re: Как задать вопросы акимам на отчетных встречах в...
Отправлено: 01.02.21 - 16:36
#1
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поскольку ждать ответов на реальные животрепещущие вопросы от акимов на этих виртуальных отчетных встречах не стоит, то предлагаю вспомнить 2004 год и заспамить всех акимов вопросом - как пропатчить kde2 под freebsd?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6811
Re: Как задать вопросы акимам на отчетных встречах в...
Отправлено: 01.02.21 - 16:41
#2
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Цитата:
юля елиссева:
как пропатчить kde2 под freebsd?

Зачем вам KDE2? Уже Qt6 вышла, да и KDE Plasma 5 уже давно в репах!))
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1951
Как задать вопросы акимам на отчетных встречах в Костанайской области?
Отправлено: 01.02.21 - 16:47
#3
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Цитата:
abaika95:
Зачем вам KDE2?

вообще не нужна.. в вот затролить бесполезные встречи с акимами, поностальгировать, и вспомнить, что в свое время казахстанцы вывели вопрос о KDE2 Назарбаеву на первое место по популярности, переплюнув россинян, святое дело...
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