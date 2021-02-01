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≡ Телефонный террорист после трех торговых центров "заминировал" автовокзал в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40841
Телефонный террорист после трех торговых центров "заминировал" автовокзал в Костанае
Отправлено: 01.02.21 - 12:26
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Сообщение о заложенной бомбе на костанайском автовокзале поступило сегодня, 1 февраля. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области Ерлан СЕМБИН.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
106
Re: Телефонный террорист после трех торговых центров...
Отправлено: 01.02.21 - 12:26
#1
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Совсем больной,весенние обострение!! Доразвлекается себе лет на 5
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1948
Re: Телефонный террорист после трех торговых центров...
Отправлено: 01.02.21 - 12:56
#2
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какой же он телефонный террорист, если полицейский говорит, что он на мыло письма шлёт?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6808
Re: Телефонный террорист после трех торговых центров...
Отправлено: 01.02.21 - 13:26
#3
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- Почему телефонный террорист до сих пор не найден?
- Злоумышленник использует высокие технологии.
-Какие?
-Элеткронную почту....
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
644
Телефонный террорист после трех торговых центров "заминировал" автовокзал в Костанае
Отправлено: 01.02.21 - 13:28
#4
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Цитата:
юля елиссева:
какой же он телефонный террорист,

По трафарету уже так называем таких злоумышленников, вы правы) Но почтовый террорист как-то не звучит
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1948
Телефонный террорист после трех торговых центров "заминировал" автовокзал в Костанае
Отправлено: 01.02.21 - 13:34
#5
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Но почтовый террорист как-то не звучит

в фильме "Один дома" были мокрые бандиты. Может и сей террорист хочет прославиться как "электронно-почтовый" террорист, используя "высокие" технологии. А вы его обижаете, называя отсталым "телефонным".
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1948
Телефонный террорист после трех торговых центров "заминировал" автовокзал в Костанае
Отправлено: 01.02.21 - 13:36
#6
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И, таки да, неужели для нашей полиции электронная почта это до сих пор высокие технологии? Страшно представить, что будет, если за дело возьмутся реальные спецы в области высоких электронных технологий.
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
452
Re: Телефонный террорист после трех торговых центров...
Отправлено: 01.02.21 - 13:50
#7
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Цитата:
юля елиссева:
неужели для нашей полиции электронная почта это до сих пор высокие технологии?

Они имеют в виду, что он умеет скрывать свой IP-адрес. Высокие, высокие технологии...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
88
Re: Телефонный террорист после трех торговых центров...
Отправлено: 01.02.21 - 14:07
#8
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Цитата:
юля елиссева:
И, таки да, неужели для нашей полиции электронная почта это до сих пор высокие технологии? С

Террорист работает через приложения и VPN ,.думаю выявление его это дело времени
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1948
Телефонный террорист после трех торговых центров "заминировал" автовокзал в Костанае
Отправлено: 01.02.21 - 14:13
#9
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Цитата:
Елена Пикельная:
Они имеют в виду, что он умеет скрывать свой IP-адрес.

Прокси, VPN, анонимайзеры были высокими технологиями лет 15-20 назад, но не сейчас...
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
852
Re: Телефонный террорист после трех торговых центров...
Отправлено: 01.02.21 - 14:17
#10
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почтовый получается, террорист .
когда даже: *я тебя по айпи вычислю не работает*

так и будет "развлекаться" , пока не надоест . Главное чтобы не сработала пословица , одна известная
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D
* Didos
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.12
Сообщений:
28
Re: Телефонный террорист после трех торговых центров...
Отправлено: 01.02.21 - 14:30
#11
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Цитата:
юля елиссева:
Прокси, VPN, анонимайзеры были высокими технологиями лет 15-20 назад, но не сейчас...

А что у Вас ассоциируется под высокими технологиями? применительно к данной ситуации(расчет квантового перемещения в пространстве мысли из участка мозга подозреваемого полицейскому?)
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
452
Re: Телефонный террорист после трех торговых центров...
Отправлено: 01.02.21 - 15:33
#12
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Цитата:
юля елиссева:
Прокси, VPN, анонимайзеры были высокими технологиями лет 15-20 назад, но не сейчас...

Ну, это вы не мне объясняйте.)))
Профайл
D
* Didos
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.12
Сообщений:
28
Телефонный террорист после трех торговых центров "заминировал" автовокзал в Костанае
Отправлено: 01.02.21 - 15:39
#13
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