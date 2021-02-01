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Телефонный террорист после трех торговых центров "заминировал" автовокзал в Костанае
Телефонный террорист после трех торговых центров "заминировал" автовокзал в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40841
Телефонный террорист после трех торговых центров "заминировал" автовокзал в Костанае
Отправлено: 01.02.21 - 12:26
Сообщение о заложенной бомбе на костанайском автовокзале поступило сегодня, 1 февраля. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области Ерлан СЕМБИН.
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О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 106
Re: Телефонный террорист после трех торговых центров...
Отправлено: 01.02.21 - 12:26
Совсем больной,весенние обострение!! Доразвлекается себе лет на 5
Re: Телефонный террорист после трех торговых центров...
Отправлено: 01.02.21 - 12:56
какой же он телефонный террорист, если полицейский говорит, что он на мыло письма шлёт?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6808
Re: Телефонный террорист после трех торговых центров...
Отправлено: 01.02.21 - 13:26
- Почему телефонный террорист до сих пор не найден?
- Злоумышленник использует высокие технологии.
-Какие?
-Элеткронную почту....
- Злоумышленник использует высокие технологии.
-Какие?
-Элеткронную почту....
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 644
Телефонный террорист после трех торговых центров "заминировал" автовокзал в Костанае
Отправлено: 01.02.21 - 13:28
Цитата:
По трафарету уже так называем таких злоумышленников, вы правы) Но почтовый террорист как-то не звучит
юля елиссева:
какой же он телефонный террорист,
какой же он телефонный террорист,
По трафарету уже так называем таких злоумышленников, вы правы) Но почтовый террорист как-то не звучит
Телефонный террорист после трех торговых центров "заминировал" автовокзал в Костанае
Отправлено: 01.02.21 - 13:34
Цитата:
в фильме "Один дома" были мокрые бандиты. Может и сей террорист хочет прославиться как "электронно-почтовый" террорист, используя "высокие" технологии. А вы его обижаете, называя отсталым "телефонным".
Тимур Гафуров:
Но почтовый террорист как-то не звучит
Но почтовый террорист как-то не звучит
в фильме "Один дома" были мокрые бандиты. Может и сей террорист хочет прославиться как "электронно-почтовый" террорист, используя "высокие" технологии. А вы его обижаете, называя отсталым "телефонным".
Телефонный террорист после трех торговых центров "заминировал" автовокзал в Костанае
Отправлено: 01.02.21 - 13:36
И, таки да, неужели для нашей полиции электронная почта это до сих пор высокие технологии? Страшно представить, что будет, если за дело возьмутся реальные спецы в области высоких электронных технологий.
Е
(Журналисты)
- Регистрация:
- 29.07.14
- Сообщений:
- 452
Re: Телефонный террорист после трех торговых центров...
Отправлено: 01.02.21 - 13:50
Цитата:
Они имеют в виду, что он умеет скрывать свой IP-адрес. Высокие, высокие технологии...
юля елиссева:
неужели для нашей полиции электронная почта это до сих пор высокие технологии?
неужели для нашей полиции электронная почта это до сих пор высокие технологии?
Они имеют в виду, что он умеет скрывать свой IP-адрес. Высокие, высокие технологии...
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 88
Re: Телефонный террорист после трех торговых центров...
Отправлено: 01.02.21 - 14:07
Цитата:
Террорист работает через приложения и VPN ,.думаю выявление его это дело времени
юля елиссева:
И, таки да, неужели для нашей полиции электронная почта это до сих пор высокие технологии? С
И, таки да, неужели для нашей полиции электронная почта это до сих пор высокие технологии? С
Террорист работает через приложения и VPN ,.думаю выявление его это дело времени
Телефонный террорист после трех торговых центров "заминировал" автовокзал в Костанае
Отправлено: 01.02.21 - 14:13
Цитата:
Прокси, VPN, анонимайзеры были высокими технологиями лет 15-20 назад, но не сейчас...
Елена Пикельная:
Они имеют в виду, что он умеет скрывать свой IP-адрес.
Они имеют в виду, что он умеет скрывать свой IP-адрес.
Прокси, VPN, анонимайзеры были высокими технологиями лет 15-20 назад, но не сейчас...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 852
Re: Телефонный террорист после трех торговых центров...
Отправлено: 01.02.21 - 14:17
почтовый получается, террорист .
когда даже: *я тебя по айпи вычислю не работает*
так и будет "развлекаться" , пока не надоест . Главное чтобы не сработала пословица , одна известная
когда даже: *я тебя по айпи вычислю не работает*
так и будет "развлекаться" , пока не надоест . Главное чтобы не сработала пословица , одна известная
D
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.12
- Сообщений:
- 28
Re: Телефонный террорист после трех торговых центров...
Отправлено: 01.02.21 - 14:30
Цитата:
А что у Вас ассоциируется под высокими технологиями? применительно к данной ситуации(расчет квантового перемещения в пространстве мысли из участка мозга подозреваемого полицейскому?)
юля елиссева:
Прокси, VPN, анонимайзеры были высокими технологиями лет 15-20 назад, но не сейчас...
Прокси, VPN, анонимайзеры были высокими технологиями лет 15-20 назад, но не сейчас...
А что у Вас ассоциируется под высокими технологиями? применительно к данной ситуации(расчет квантового перемещения в пространстве мысли из участка мозга подозреваемого полицейскому?)
Е
(Журналисты)
- Регистрация:
- 29.07.14
- Сообщений:
- 452
Re: Телефонный террорист после трех торговых центров...
Отправлено: 01.02.21 - 15:33
Цитата:
Ну, это вы не мне объясняйте.)))
юля елиссева:
Прокси, VPN, анонимайзеры были высокими технологиями лет 15-20 назад, но не сейчас...
Прокси, VPN, анонимайзеры были высокими технологиями лет 15-20 назад, но не сейчас...
Ну, это вы не мне объясняйте.)))
D
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.12
- Сообщений:
- 28
Телефонный террорист после трех торговых центров "заминировал" автовокзал в Костанае
Отправлено: 01.02.21 - 15:39
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