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≡ Телефонный террорист после трех торговых центров "заминировал" автовокзал в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40839
Телефонный террорист после трех торговых центров "заминировал" автовокзал в Костанае
Отправлено: 01.02.21 - 12:26
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Сообщение о заложенной бомбе на костанайском автовокзале поступило сегодня, 1 февраля. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области Ерлан СЕМБИН.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
106
Re: Телефонный террорист после трех торговых центров...
Отправлено: 01.02.21 - 12:26
#1
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Совсем больной,весенние обострение!! Доразвлекается себе лет на 5
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1946
Re: Телефонный террорист после трех торговых центров...
Отправлено: 01.02.21 - 12:56
#2
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какой же он телефонный террорист, если полицейский говорит, что он на мыло письма шлёт?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6806
Re: Телефонный террорист после трех торговых центров...
Отправлено: 01.02.21 - 13:26
#3
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- Почему телефонный террорист до сих пор не найден?
- Злоумышленник использует высокие технологии.
-Какие?
-Элеткронную почту....
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
644
Телефонный террорист после трех торговых центров "заминировал" автовокзал в Костанае
Отправлено: 01.02.21 - 13:28
#4
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Цитата:
юля елиссева:
какой же он телефонный террорист,

По трафарету уже так называем таких злоумышленников, вы правы) Но почтовый террорист как-то не звучит
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1946
Телефонный террорист после трех торговых центров "заминировал" автовокзал в Костанае
Отправлено: 01.02.21 - 13:34
#5
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Но почтовый террорист как-то не звучит

в фильме "Один дома" были мокрые бандиты. Может и сей террорист хочет прославиться как "электронно-почтовый" террорист, используя "высокие" технологии. А вы его обижаете, называя отсталым "телефонным".
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1946
Телефонный террорист после трех торговых центров "заминировал" автовокзал в Костанае
Отправлено: 01.02.21 - 13:36
#6
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И, таки да, неужели для нашей полиции электронная почта это до сих пор высокие технологии? Страшно представить, что будет, если за дело возьмутся реальные спецы в области высоких электронных технологий.
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
451
Re: Телефонный террорист после трех торговых центров...
Отправлено: 01.02.21 - 13:50
#7
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Цитата:
юля елиссева:
неужели для нашей полиции электронная почта это до сих пор высокие технологии?

Они имеют в виду, что он умеет скрывать свой IP-адрес. Высокие, высокие технологии...
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