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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 341 из 341«1...339340341
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21021
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.01.21 - 13:12
#5101
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Время 8.00 часов. Температура, на улице,
-10 гралусов. Самая низкая, в эту зиму... :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10778
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.01.21 - 14:01
#5102
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Цитата:
elektron:
Было такое, попал было конкретно, именно в мою неделю, снега было навалило


что, парковка не под домом?
тогда конечно.
парковку 12 этажного жома чистить.
приятно. для здоровья полезно.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10778
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.01.21 - 14:04
#5103
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Цитата:
drakon:
Самая низкая, в эту зиму...


тулупчик с кз достань.
ложки вилки же везли, значит и тулупчик должен быть. и кроличью шапку.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21021
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.01.21 - 14:13
#5104
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Цитата:
alex_60:
тулупчик с кз достань.

Уже -6. У обеду будет +2.
Сегодня мне никуда не нада... :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6254
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.01.21 - 14:15
#5105
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Цитата:
alex_60:
что, парковка не под домом?

Сегодня под домом ;-) Тогда да дом на три хозяина. Моя неделя была. Теперь хаусмайстер и фирма по уборке лестничной площадки. Ольинклюзив ;-)

[Исправлено: elektron, 31.01.2021 - 09:16]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10778
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.01.21 - 14:18
#5106
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Цитата:
drakon:
Сегодня мне никуда не нада


что, даже в массажный салон, и на гимнастику не идешь?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21021
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.01.21 - 15:01
#5107
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Цитата:
alex_60:
и на гимнастику не идешь?

У нас выходной. Воскресенье сегодня... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21021
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.01.21 - 16:10
#5108
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А цветы, я ещё вчера - купил.

Тоже первый раз, в этом году... :lol: :oops:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21021
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.01.21 - 16:23
#5109
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На улице становится - теплей. Скоро,можно

будет проехать по территории... :lol: :oops: :-P
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10778
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.01.21 - 16:28
#5110
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Цитата:
drakon:
будет проехать по территории


со временем, как и мы, сможешь проехать по улице.
пока только так.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21021
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.01.21 - 16:58
#5111
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Цитата:
alex_60:
со временем, как и мы, сможешь проехать по улице.

Как Алексей, по Тобылу... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21021
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.02.21 - 12:36
#5112
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На улице, -9 градусов... :lol: :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10778
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.02.21 - 12:39
#5113
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Цитата:
drakon:
А цветы, я ещё вчера - купил.


зачем?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2158
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.02.21 - 12:44
#5114
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Цитата:
alex_60:
зачем?

На 90-летие Ельцину? :-o
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Страница 341 из 341«1...339340341
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