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Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40837
Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 31.01.21 - 10:03
История введения новой системы оплаты в костанайском общественном транспорте напоминает мне классику - всем известную басню Крылова «Квартет». В их случае, как бы герои не драли смычки, как бы не рассаживались, гармоничной музыки не получалось.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11422
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 01.02.21 - 01:41
Когда чинушки, как голодные крысы накинулись на новую возможность обкрысячить граждан, откусывая у них мелкие поборы за "положить на карту", "посмотреть баланс" и прочие малозаконные услуги, нужно не басни вспоминать, а уголовный кодекс.
И проводить расследования ручейков этих потоков изобили для отдельных подследственных лиц.
А в том, что в процессе обкрысячивания, они сделали всё через то самое непечатное место, то в этом ничего удивительного глядя на обгрызанные деревья во всем городе.
Даже если завтра бог, будда или аллах спустятся и скажут им что-то сделать в городе - они не смогут!
Давно уже их единственная квалификация - обкрысячивание!
Могла бы быть от них хоть крохотная польза в ветеринарной лаборатории в качестве подопытных, но при их образе жизни, привычках и способностях всё сломать и эта польза сомнительна.
И проводить расследования ручейков этих потоков изобили для отдельных подследственных лиц.
А в том, что в процессе обкрысячивания, они сделали всё через то самое непечатное место, то в этом ничего удивительного глядя на обгрызанные деревья во всем городе.
Даже если завтра бог, будда или аллах спустятся и скажут им что-то сделать в городе - они не смогут!
Давно уже их единственная квалификация - обкрысячивание!
Могла бы быть от них хоть крохотная польза в ветеринарной лаборатории в качестве подопытных, но при их образе жизни, привычках и способностях всё сломать и эта польза сомнительна.
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 07.07.19
- Сообщений:
- 7
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 01.02.21 - 02:14
Ну собственно о чем уже и тёрлось в "телеге" на эту тему. Карта квази социальная. Выгоды пшик. Сколько бабульки ездят на автобусе? Раз-три в месяц? А за обслугу карты будут драть в три шкуры. Даже 200 тенге в месяц за обслуживание счета. Так это ей 20 раз почитай прокатиться надо,чтоб в нуль выйти. Хорошо если за дачный сезон своё наверстают,у кого она есть.
Да и детям так же. В школах (чего греха-то таить в частности #7) родителям втюхивают в наглую. Даже тем кто живёт в микрорайоне. И автобусом пользуется от случая к случаю. При этом отмечая,что и за питание будут в столовых взимать с карт. Да и пропускать в школу будут якобы только по карточкам. Мол со дня на день поставят турникеты и без карты не войдёшь. Команду дали сверху,кровь из носа нужно исполнить.Только опять же с каждой души будет идти маржа. Кому? Ну это мы уже в курсе. А с учетом того,что карту будут выдавать на 5 лет (год бесплатно вроде как),а это не плохой гарантированный доход с операций и оборотные средства на счетах. За которые проценты начислять не нужно. Как было сказано - каждое преступление оставляет финансовый след. И если хорошо поразмыслить, большинство выгоды от социальных карт абсолютно иметь не будут. Осознание придёт позже. Когда денежки ту-ту...
Да и детям так же. В школах (чего греха-то таить в частности #7) родителям втюхивают в наглую. Даже тем кто живёт в микрорайоне. И автобусом пользуется от случая к случаю. При этом отмечая,что и за питание будут в столовых взимать с карт. Да и пропускать в школу будут якобы только по карточкам. Мол со дня на день поставят турникеты и без карты не войдёшь. Команду дали сверху,кровь из носа нужно исполнить.Только опять же с каждой души будет идти маржа. Кому? Ну это мы уже в курсе. А с учетом того,что карту будут выдавать на 5 лет (год бесплатно вроде как),а это не плохой гарантированный доход с операций и оборотные средства на счетах. За которые проценты начислять не нужно. Как было сказано - каждое преступление оставляет финансовый след. И если хорошо поразмыслить, большинство выгоды от социальных карт абсолютно иметь не будут. Осознание придёт позже. Когда денежки ту-ту...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1054
Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 01.02.21 - 08:51
Цитата:
— Ты, барин, кем будешь?
— А я, братец, abaika95.
— А это, к примеру, что ж такое?
— Это такой форумный аватар, означающий стремление к свободе и свету с девизом "Всегда к окну!"
Извозчик чешет бороду, кряхтит:
— Какну? Ишь, г***а какая…
abaika95:
и напомнила она мне этот анекдот)
и напомнила она мне этот анекдот)
— Ты, барин, кем будешь?
— А я, братец, abaika95.
— А это, к примеру, что ж такое?
— Это такой форумный аватар, означающий стремление к свободе и свету с девизом "Всегда к окну!"
Извозчик чешет бороду, кряхтит:
— Какну? Ишь, г***а какая…
Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 01.02.21 - 10:13
Цитата:
форумчанин по ником Маркс едет по вечернему Костанаю на такси. таксист видит — парень заносчив,не из простых, пальтишко на нём богатое, шапка норковая, весь из себя мелкий буржуйчик— в общем, можно поговорить если осторожно. Спрашивает:— Ты, парень, кем будешь?— А я, братец, форумный тролль.— А это, к примеру, что ж такое?— Ну вот кто-нибудь напишет типо либеральный комент, а я притворяясь что коммунист ругаю этот комент хотя внутри я такой же капиталистический мелко буржуйский либерал …Извозчик чешет бороду, кряхтит:— Ишь, г***а какая…
Маркс: Это такой форумный аватар, означающий стремление к свободе и свету с девизом "Всегда к окну!"
форумчанин по ником Маркс едет по вечернему Костанаю на такси. таксист видит — парень заносчив,не из простых, пальтишко на нём богатое, шапка норковая, весь из себя мелкий буржуйчик— в общем, можно поговорить если осторожно. Спрашивает:— Ты, парень, кем будешь?— А я, братец, форумный тролль.— А это, к примеру, что ж такое?— Ну вот кто-нибудь напишет типо либеральный комент, а я притворяясь что коммунист ругаю этот комент хотя внутри я такой же капиталистический мелко буржуйский либерал …Извозчик чешет бороду, кряхтит:— Ишь, г***а какая…
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7187
Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 01.02.21 - 10:48
Анекдот.
Идёт той.
Все веселятся, только один агайка сидит грустный.
Его спрашивают:- агайка, ты что?
- Да не везет мне в последнее время. Ну хоть убей! Чуть ли не каждый день по морде получаю...
- Да ладно тебе, агайка, сплюнь!
- Тьфу!
Пауза.
- Ты куда ж плюнул-то, с...?! Ты ж в мой салат плюнул! Ишь, г***а какая…
Идёт той.
Все веселятся, только один агайка сидит грустный.
Его спрашивают:- агайка, ты что?
- Да не везет мне в последнее время. Ну хоть убей! Чуть ли не каждый день по морде получаю...
- Да ладно тебе, агайка, сплюнь!
- Тьфу!
Пауза.
- Ты куда ж плюнул-то, с...?! Ты ж в мой салат плюнул! Ишь, г***а какая…
Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 01.02.21 - 11:03
Цитата:
Обиделся юджин что даже анекдот не смог по сарказмичнее придумать) так и вижу,зашел на форум прочел,глазки на мокром месте и побежал строчить по клавиатуре пальцАми) мозг не поспевает по итогу вышло скучно и вымучено
Ну ниче критиком быть трудно
Каждый извозчик может обозвать
А ты терпи!
Варламов терпел и тебе велел))
yudjin:
Анекдот. Идёт той.
Анекдот. Идёт той.
Обиделся юджин что даже анекдот не смог по сарказмичнее придумать) так и вижу,зашел на форум прочел,глазки на мокром месте и побежал строчить по клавиатуре пальцАми) мозг не поспевает по итогу вышло скучно и вымучено
Ну ниче критиком быть трудно
Каждый извозчик может обозвать
А ты терпи!
Варламов терпел и тебе велел))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2157
Евгений ПОЛУЯНОВ: Классический сюжет
Отправлено: 01.02.21 - 11:42
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