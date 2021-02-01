Отправлено: - 12:07

гражданин СССР:

Объясните, какой такой модератор решает что публиковать, а что нет?

Цитата:Модератор действует в рамках своих полномочий. Жалобы на модерацию, пожалуйста, только в личку мне. Разъясняю сейчас, потому что в дальнейшем из общего чата буду такие жалобы удалять. Жалобы на комментарии - пожалуйста, с указанием номера поста и тоже в личку. Либо просто нажмите в правом нижнем углу кнопку с восклицательным знаком.