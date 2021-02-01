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г
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
21
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.02.21 - 11:33
#3131
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Объясните, какой такой модератор решает что публиковать, а что нет? Он тут царь и Бог? Почему некоторые участники прямо оскорбляют других и модератор этого в упор не видит? Почему разжигается ненависть к РФ и этого модератор тоже не замечает? Только избранные модератором могут позволить себе все, что хотят???
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
643
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.02.21 - 12:07
#3132
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:
Объясните, какой такой модератор решает что публиковать, а что нет?

Модератор действует в рамках своих полномочий. Жалобы на модерацию, пожалуйста, только в личку мне. Разъясняю сейчас, потому что в дальнейшем из общего чата буду такие жалобы удалять. Жалобы на комментарии - пожалуйста, с указанием номера поста и тоже в личку. Либо просто нажмите в правом нижнем углу кнопку с восклицательным знаком.
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