Re: Главный санврач и вице-министр привились вакциной...

Отправлено: - 11:05

Цирк со звездами.

Главному санврачу и вице-министру Ерлану Киясову сделали прививку от коронавируса "Спутник V" под пристальным вниманием камер - вакцинация проходила в городской поликлинике №6 Нур-Султана.



Поскольку медкабинет для вакцинации был небольшой площади, а для съемок приехало много журналистов, проводить процедуру пришлось с нарушениями санправил - в помещение "набились" десятки операторов и фотографов.



Медикам пришлось открыть окно, чтобы в помещении был свежий воздух. Ерлан Киясов просил часть коллег-журналистов покинуть помещение, но из-за необходимости съемок было принято решение вакцинироваться в таких условиях.



После процедуры вице-министру надели бейджик - на нем указывалось, что пациента нужно наблюдать в течение 30-ти минут. Киясов сообщил, что никакого дискомфорта после прививки он не испытал и собирается ехать на работу.



Вице-министра Ажар Гиният сумели "отгородить" от журналистов - в центре кабинета поставили ширму, из-за которой ее снимали журналисты. Процедуру она перенесла спокойно, а затем отправилась давать комментарии СМИ, даже не выждав 30 минут под наблюдением медиков.