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≡ Главный санврач и вице-министр привились вакциной "Спутник V"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40837
Главный санврач и вице-министр привились вакциной "Спутник V"
Отправлено: 01.02.21 - 09:32
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В Казахстане началась вакцинация от COVID-19 "Спутник V". Вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения Ажар Гиният одни из первых получили вакцину в городской поликлинике № 6 Нур-Султана.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10776
Re: Главный санврач и вице-министр привились вакциной...
Отправлено: 01.02.21 - 09:32
#1
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ждем новостей,что первый в нашей области получит
прививку.
тоже наверное главный санврач,и зам акима области.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7187
Re: Главный санврач и вице-министр привились вакциной...
Отправлено: 01.02.21 - 11:05
#2
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Цирк со звездами.
Главному санврачу и вице-министру Ерлану Киясову сделали прививку от коронавируса "Спутник V" под пристальным вниманием камер - вакцинация проходила в городской поликлинике №6 Нур-Султана.

Поскольку медкабинет для вакцинации был небольшой площади, а для съемок приехало много журналистов, проводить процедуру пришлось с нарушениями санправил - в помещение "набились" десятки операторов и фотографов.

Медикам пришлось открыть окно, чтобы в помещении был свежий воздух. Ерлан Киясов просил часть коллег-журналистов покинуть помещение, но из-за необходимости съемок было принято решение вакцинироваться в таких условиях.

После процедуры вице-министру надели бейджик - на нем указывалось, что пациента нужно наблюдать в течение 30-ти минут. Киясов сообщил, что никакого дискомфорта после прививки он не испытал и собирается ехать на работу.

Вице-министра Ажар Гиният сумели "отгородить" от журналистов - в центре кабинета поставили ширму, из-за которой ее снимали журналисты. Процедуру она перенесла спокойно, а затем отправилась давать комментарии СМИ, даже не выждав 30 минут под наблюдением медиков.
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
2
Re: Главный санврач и вице-министр привились вакциной...
Отправлено: 01.02.21 - 11:11
#3
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Вот это новость
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